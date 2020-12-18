AMD 推出 ProRender 2.0 渲染器：支持游戏显卡，加入硬件光追支持

IT之家12月18日消息 昨日 AMD 公布了一组由最新的 Radeon ProRender 2.0 渲染器渲染的梅赛德斯 F1 赛车的照片，展现了最新渲染器的效果。AMD 与设计公司 Pixelary 深入合作，为梅赛德斯 AMG F1 W11 EQ 创造了 3D 渲染照片。

Radeon ProRender 2.0 渲染器支持众多的 3D 制作软件，能够利用最新的 AMD RX 6000 显卡开启硬件光线追踪，以及 AI 人工智能降噪、Vulkan API 等功能。支持的软件包括：CINEMA 4D、ACCA、Solid Works 等。通过插件获得支持的软件包括：Autodesk 3ds Max、Unreal Engine、Autodesk Maya 等等。

IT之家了解到，ProRender 此前只能用在 Radeon Pro 系列专业图形显卡上，但是后续可以支持众多游戏 GPU。3D 软件渲染工作需要大容量的显存，AMD RX 6000 系列显卡搭载的 16GB GDDR6 显存能够满足专业的要求。

设计公司 Pixelary 利用最新的 ProRender 2.0 渲染器，使用 RX 6900 XT 显卡进行 F1 赛车的渲染，渲染完成速度也要比之前 Radeon VII 显卡要快了 2.1 倍。