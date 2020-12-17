谷歌做出让步，欧盟终于批准其 21 亿美元收购 Fitbit

据报道，欧盟委员会今日宣布，由于谷歌在使用用户健康数据方面作出让步，已批准谷歌以 21 亿美元收购健康追踪公司 Fitbit 交易。

欧盟委员会称，谷歌作出的这些让步的有效期为 10 年，而且还可能再延长 10 年，这消除了欧盟对谷歌进军健康数据和设备领域的担忧。

根据承诺，谷歌将把 Fitbit 用户数据与用于广告的谷歌数据分开存储，不会将来自 Fitbit 和其他可穿戴设备的数据用于谷歌广告。而且，用户可以决定是否将他们的健康数据存储在他们的谷歌或 Fitbit 账户中。

此外，谷歌将通过 Fitbit Web API 软件，保持软件应用程序对用户健康和健身数据的访问权限，不收取访问费用，并经用户同意。谷歌还将继续向 Android 设备制造商提供免费的 API 软件授权，确保他们的设备与 Android 智能手机兼容。

欧盟反垄断事务负责人玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）今日在一份声明中称：“这些承诺将决定谷歌如何将收集的数据用于广告目的，如何保障竞争对手可穿戴设备和 Android 之间的互操作性，以及用户如何继续分享健康和健身数据。”

谷歌对此表示：“我们相信，这笔交易将刺激可穿戴设备的创新，并使我们能够制造出帮助人们过上更健康生活的产品。”

去年 11 月，谷歌宣布以 21 亿美元收购 Fitbit。今年 8 月，欧盟委员会宣布对此展开深入的反垄断调查，主要担心这笔交易会进一步强化谷歌在网络广告市场的主导地位。