谷歌第三起反垄断诉讼：大半个美国指控其非法扩大搜索主导地位

12 月 18 日凌晨消息，Alphabet 旗下谷歌公司周四迎来了第三起反垄断诉讼，由美国 38 个州和地区总检察官组成的团体对其提出起诉，指控该公司寻求扩大其搜索垄断地位以主导智能音箱、电视和汽车市场。

科罗拉多州总检察官办公室发表声明称，各州要求将其诉讼与美国司法部 10 月份提起的诉讼并案审理。

这项诉讼将重点放在谷歌的搜索业务和搜索广告上，并指控谷歌利用排他性协议来主导新技术，如排挤亚马逊 Alexa 等竞争对手的虚拟助手技术等。这一指控是基于智能音箱制造商 Sonos 和其他一些公司公开表达的担忧而提出的，这些公司表示，谷歌采取了不公平的行为来增强其市场力量。

爱荷华州总检察官汤姆 · 米勒（Tom Miller）表示：“谷歌正在阻止语音助手市场上的竞争对手通过联网汽车接触到消费者，而在不久的将来，这将是互联网接入的一种重要方式。”

谷歌尚未就相关置评请求作出回应。受此消息影响，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价收盘跌近 1%。

此前，有 11 个州的总检察官发起诉讼，指控谷歌从事非法行为以维持其在互联网搜索和广告领域中的地位。周三，以得克萨斯州为首的共和党州总检察官对谷歌提出起诉，重点是该公司在数字广告领域中的主导地位。

除了本月针对 Facebook 提起的两起诉讼以外，谷歌受到的这些诉讼有望成为一代人以来规模最大的反垄断案，可与 1998 年针对微软发起的诉讼相提并论，当时的反垄断案被认为给互联网的爆炸性增长扫清了道路。