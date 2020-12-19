OneWeb 再发射 36 颗卫星：英国脱欧后的太空竞争正式打响

据报道，英国脱欧后的太空野心正式启动了。今日，卫星运营商 OneWeb 发射了 36 颗卫星，旨在与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 竞争，从太空提供宽带互联网服务。

今日，OneWeb 在俄罗斯东部的东方港航天发射场（Vostochny cosmodrome）发射了这些卫星，这也是 OneWeb 摆脱破产状态以来进行的首次发射。

OneWeb 是一家卫星互联网公司，总部位于伦敦，但大量业务位于美国。该公司一直在建造一个低地球轨道卫星网络，以为城市以外的偏远地区提供互联网服务。目前，OneWeb 拥有在轨卫星 74 颗。按照原计划，OneWeb 将在 2021 年完成 648 颗卫星部署，最终实现 1980 多颗卫星的全球覆盖。

但今年 3 月，OneWeb 申请破产。OneWeb 当时指出，主要是新冠病毒疫情导致的市场动荡，使得该公司未能获得所需资金。在此之前，OneWeb 已从软银集团、空客和高通等股东那里融资约 33 亿美元。

今年 7 月，英国政府和印度电信大亨苏尼尔 · 米塔尔（Sunil Mittal）赢得了对 OneWeb 的拍卖，使英国距离重新启动退欧后的太空雄心又近了一步。

英国政府和米塔尔当时在一份声明中称，米塔尔的巴蒂集团（Bharti Enterprise）旗下一子公司和英国政府将各出资 5 亿美元，预计该交易将于今年年底前完成。一位知情人士称，英国政府和米塔尔将各自获得 OneWeb 45% 的股份，而 OneWeb 当前投资者将保留 10% 的股份。

上个月，OneWeb 正式宣布，该公司已经摆脱了破产保护状态。对于今日的发射，OneWeb 称：“今天对我们来说是非常重要的一天。我们的卫星数量将再增加 36 颗，使得在轨卫星总数达到 110 颗，这为将来提供高速、低延迟的全球连接奠定了基础。

报道称，英国之所以对 OneWeb 感兴趣，是想组建新的国家导航系统。当前，欧洲使用伽利略系统为全球用户提供定位、导航和授时服务。但英国脱欧后，将来可能被排除在伽利略体系之外。

英国此前也曾提出自己开发独立的卫星导航系统，但可能需要花费 40~50 亿英镑，而收购 OneWeb 或许可以让英国以更低的价格获得卫星导航定位的能力。