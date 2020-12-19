微软 Xbox ：《赛博朋克 2077 》数字版可全额退款

IT之家 12 月 19 日消息 波兰视频游戏发行商 CD Projekt RED CEO Adam Kicinski 近期表示，目前尚未与微软讨论《赛博朋克 2077》下架事宜。此前索尼宣布，将《赛博朋克 2077》从数字商店下架。索尼表示，所有已在 PlayStation 数字商店购买《赛博朋克 2077》的玩家可申请全额退款。不愿退款的玩家可以继续使用这款游戏，未来的更新不会受到影响。

今天，微软 Xbox 支持官方发布公告，表示，为了确保每一位玩家都能在 Xbox 上获得他们所期待的体验，我们将扩大现有的退款政策。对从微软商店购买《赛博朋克 2077》数字版的玩家提供全额退款，直到另行通知为止。

为了确保每一位玩家都能在 Xbox 上获得他们所期待的体验，我们将扩大现有的退款政策。对从微软商店购买《赛博朋克 2077》数字版的玩家提供全额退款，直到另行通知为止。 虽然我们知道 CD PROJEKT RED 的开发者们在极富挑战性的情况下努力地发售《赛博朋克 2077》，但我们也意识到一些玩家对目前在旧的游戏机上的体验感到不满。 到目前为止，我们已经向绝大多数要求退款的客户发放了款项。要申请《赛博朋克 2077》的 Xbox 退款，请按照 Xbox 退款页面上列出的步骤进行操作：https://support.xbox.com/en-us/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/refund-orders

IT之家获悉，《赛博朋克 2077》对于设备的要求非常高，也导致了该款游戏在测试时，并没有花太多时间对 PS4 和 Xbox 等上一代游戏主机平台进行兼容性测试。