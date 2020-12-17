马斯克并未吐槽《赛博朋克 2077》，他感觉还不错

近日有报道称，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）也加入到《赛博朋克 2077》（CyberPunk 2077）的吐槽大军，但事实却并非如此。

上周刚刚发行的《赛博朋克 2077》是今年最受瞩目的游戏大作之一，但由于 Bug 太多，很快就成为了游戏玩家吐槽的热点。

近日有媒体报道称，马斯克也开始吐槽这款游戏，称这并不是他 8 年来每天都在朝思暮想的游戏。《赛博朋克 2077》的糟糕表现让他感到伤心，甚至都不想玩游戏了。

这段话的原文如下：

我花了一周时间来玩《赛博朋克 2077》，我很快意识到，这并不是我 8 年来每天都在朝思暮想的游戏。我甚至都哭着睡着了，一直无法正常工作。后来，我一想到游戏就哭，甚至不想碰我的 PS4 了。《赛博朋克 2077》本应是未来游戏的典范，但现在我都不知道还能期待什么。

但事实上，这段话并不是马斯克所说，而是他在 Twitter 上回复《赛博朋克 2077》官方账号时，而引用一名 Reddit 用户的感受而已。

至于马斯克对《赛博朋克 2077》这款游戏的评价，目前主要有两点：

1. 当被问 “及是否有机会玩这款游戏”时，马斯克在 Twitter 上回复说：“是的，短暂地玩了一会儿，看起来挺不错的。开始有些慢，后来很快。这个周末，似乎 Steam 上的每个人都在玩《赛博朋克》！

2. 客观现实是，要在旧硬件上运行一款先进的游戏是不可能的。这是一个很严重的问题。

事实上，《赛博朋克 2077》开发商 CD Projekt 也承认，应该花更多的时间针对索尼 PS4 和微软 Xbox 开发这款游戏，而不是倾注所有的努力针对下一代产品 PS5 和 Xbox Series X。