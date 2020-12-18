CD Projekt CEO：尚未与微软讨论《赛博朋克 2077》下架事宜

据报道，波兰视频游戏发行商 CD Projekt 首席执行官（CEO）亚当 · 基辛斯基（Adam Kicinski）今日表示，目前尚未与微软讨论《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）下架事宜。

《赛博朋克 2077》是今年最受瞩目的游戏大作之一，上周刚刚发售，但由于 Bug 太多，很快就成为了游戏玩家吐槽的焦点，并导致 CD Projekt 市值一度缩水 37%。

为此，索尼今日宣布，将《赛博朋克 2077》从数字商店下架。索尼表示，所有已在 PlayStation 数字商店购买《赛博朋克 2077》的玩家可申请全额退款。不愿退款的玩家可以继续使用这款游戏，未来的更新不会受到影响。

CD Projekt 随后发布公告，详细解释了这一情况。CD Projekt 称，这是该公司与索尼协商之后的解决方案。但到目前为止，微软似乎还没有下架《赛博朋克 2077》的计划。

CD Projekt CEO 基辛斯基今日在一份声明中称：“目前我们还尚未与微软讨论《赛博朋克 2077》下架事宜。”

《赛博朋克 2077》对于设备的要求非常高，也导致了该款游戏在测试时，并没有花太多时间对 PS4 和 Xbox 等上一代游戏主机平台进行兼容性测试。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）近日也表示：“客观现实是，要在旧硬件上运行一款先进的游戏是不可能的。这是一个很严重的问题。”