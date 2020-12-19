龙芯云体验中心上线：可云端软件适配、开源软件移植、环境模拟测试 ...

IT之家12月19日消息 据龙芯中科官方发布，为了进一步促进龙芯云上生态发展，快速解决远程适配问题以及提高现有云资源的服务效率，近期龙芯云体验中心正式登陆龙芯中科官网。体验中心将充分展示各个云厂商基于龙芯 CPU 的云解决方案及云产品特色，并为信创用户提供一个云体验环境，以便更好的为信创业务上云提供服务。

IT之家获悉，通过审核的用户可通过龙芯云平台，体验到多款基于龙芯生态的云端产品、云服务能力，并且能够在云上完成软件适配、开源软件移植、环境模拟测试 (问题复现)、业务上云、研发测试。 目前，体验申请对象主要面向龙芯适配联盟成员、龙芯平台开发人员、系统运维人员、龙芯平台体验人员、营销管理人员等。

如何申请体验

申请步骤按如下进行：

① 进入体验中心手机端长按识别下方二维码或电脑登录 http://www.loongson.cn/applyForTrial/

② 底部点击 “体验申请”按钮

③ 按要求填写所需信息

④ 如果有其他要求，需在备注中详细说明

⑤ 点击注册，完成申请流程

⑥ 审核通过后，龙芯云帐号会以邮件的形式发送给申请人员

开通龙芯云账号，可第一时间体验到龙芯 CPU 自主创新的性能，并且享受到龙芯自主生态建设上的丰富成果。当前，龙芯云平台可运行 1000 多款适配软件，有效满足用户各类使用需求。并且作为信创实践的主阵地，龙芯云可帮助用户完成信创知识培训、迁移训练、产品适配，方便其更快地进入信创行业。