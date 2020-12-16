统信 UOS 私有化应用商店 1.7 发布：支持管理员帐号 “root”

IT之家 12 月 16 日消息 据统信软件官方发布，统信私有化应用商店 1.7 版本发布。IT之家获悉，私有化应用商店 1.7 版本主要增加了后台管理员管理和后台审计的功能，服务器升级后可以通过超级管理员帐号对后台登录帐号进行管理和控制，可以记录并查阅每个帐号所进行的操作行为，提高系统的安全性。

私有化应用商店 1.7 版本优化了后台菜单结构和后台交互，可以查看列表中的条目数量，对已下架的应用进行上架，对已下架的应用进行删除，并提供了批量处理的能力，极大方便了运维人员的信息获取和操作行为。

客户端方面也进行了优化，解决了系统升级覆盖客户端的问题，增加客户端自更新的能力，方便客户端的后续维护更新。

新增与优化

私有化应用商店后台

【新增】管理员帐号 “root”

管理员帐号可以对普通帐号进行增删查改

管理员帐号可查看和修改所有普通帐号创建的应用

管理员帐号可以上、下架和删除公网同步的应用

【新增】修改密码，帐号登入后台之后，可以修改该帐号的密码

【新增】系统日志

记录并显示所有对数据进行了修改的操作

按要求的时间段、帐号、操作等限制条件搜索查看日志

【优化】我的应用和公有应用改为列表展示

增加显示列表中条目数量的功能

增加选择一页显示条目数量的功能

【优化】公有应用列表中显示已下架的应用

【优化】公有应用增加删除应用的功能

【优化】登录界面和后台界面的视觉效果

私有化应用商店客户端【新增】客户端自更新功能，客户端启动时查找是否有新版本，如果有则提示 “更新客户端”

【修复】系统升级时，内网商店客户端被覆盖为公网商店客户端的问题

统信私有化应用商店

统信私有化应用商店服务采用 B/S 架构的商店后台和 C/S 架构的商店客户端，可为党、政、军、企客户提供专属应用分发管理渠道，轻松解决局域网范围内的物理隔离导致无法下载、管理应用的难题。

私有化应用商店客户端

企业终端用户可通过客户端实现应用查询、安装、更新及卸载。

私有化应用商店后台

围绕企业独立运营商店目标，提供应用管理、官方应用数据同步、商店运营工具、安全机制、配套适配工具等一系列功能及服务。