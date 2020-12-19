王者荣耀 KPL 秋季赛总决赛将开打：本届廉颇出场最多共 185 次，镜击杀 610 次，鲁班大师被禁率最高

IT之家12月19日消息 12 月 19 日下午 17 点，王者荣耀职业联赛（以下简称 KPL）秋季赛总决赛在山城重庆开战，此役将决定成都 AG 超玩会和 DYG 谁能最终捧起银龙杯。IT之家获悉，此外，KPL 限定皮肤——孙膑的 “天狼运算者”也已登场，你可以在游戏中预购。

在激动人心的比赛开始之前，让我们用数据回顾一下此次 KPL 秋季赛中出场的英雄之最。

出场次数最多

1. 廉颇：185 次

2. 太乙真人：183 次

3. 猪八戒：176 次

点评：坦克型边路英雄在本赛季 KPL 中大放异彩，他们能带线，能反野，团战中也可以承担开团任务，或者保护后排输出。作为强势坦边英雄，廉颇和猪八戒不仅身板厚抗压，控制技能足，而且前期有着不俗的伤害，能迅速帮助本方打出优势。

而辅助型英雄太乙真人，被动技能可以增加周围己方英雄获得金币的速度，帮助他们更快发育，最重要的是，在团战中，他的大招可以为同伴提供一次复活的机会，能够很好地保护本队核心英雄生存。太乙真人搭配后期强力的射手孙尚香组成的 “真香”组合，也是 KPL 常见套路之一。

击杀数最高

1. 镜：610 次

2. 孙尚香：599 次

3. 娜可露露：529 次

点评：击杀榜第一和第三的是打野英雄镜和娜可露露。本赛季中，镜无论在 AG. 一诺或 DYG. 小义的手中，都曾大杀四方。作为一名刺客，她有着超强的位移能力，积累经济优势后，在团战中能打出爆炸伤害，对敌方后排射手英雄威胁极大。当然，如此强大的英雄需要使用者有着超强的操作能力，因此镜虽然在 KPL 里风光无限，路人局中却不常出场。

而娜可露露则是老牌打野英雄，拥有出色的单兵作战和恐怖的输出能力，尤其擅长偷袭战和残局收割。

另一位上榜的英雄孙尚香是 KPL 赛场上常见的射手英雄。后期神装后，她的爆发能力极强，甚至可以直接秒杀前排。但是孙尚香前期非常脆弱，需要四个队友做好保护工作，为她的发育拉扯出空间。

被禁率最高

1. 鲁班大师：79.8%

2. 盾山：59.4%

3. 镜：47.8%

点评：鲁班大师和盾山都是强力开团型英雄，先手能力出众，都可以将敌方英雄瞬间拉到己方阵营中集火秒杀。不同的是鲁班大师不仅可以拉对方英雄，也可以将己方英雄拉回，帮助他们逃离敌人的追击；而盾山的开盾技能可以分隔战场，保护己方射手和法师进行输出。拥有如此出色的团战能力的他们，自然成为了 Ban（禁选） 位的常客。

镜入选这份榜单也并不意外。作为击杀榜第一的英雄，镜打野快，控龙能力强，团战无论是打输出、切后排还是收割残局，都有不错的效果。比赛中，Ban 镜也成为限制对方打野的常用手段。

今晚的比赛中，上述热门英雄都有很大可能出场，到底他们在顶尖职业选手手中能有怎样的表现？让我们拭目以待。