腾讯视频将推出「中视频」：时长 1 分钟至 30 分钟，绝大部分是横屏

12 月 19 日，腾讯视频内容生态大会在北京举行。会上，腾讯视频宣布在长视频和短视频之外，正式布局中视频业务。

中视频生态业务负责人宋爽在会上表示，腾讯视频将中视频分为剧情类和非剧情类，剧情类包含微剧和微动漫，非剧情类则包含微综艺、微纪录、音乐 MV、对谈和脱口秀。宋爽表示，腾讯视频刚开始试水中视频，平台希望中视频能成为链接长视频与短视频的环节，可以承载所有内容生产方的成长诉求，中视频 UGC 内容的优质创作者可以向长视频 PGC 转型。

宋爽指出，腾讯视频中视频将采用纯分账模式。

“中视频”已成为长短视频平台的新战场。此前 10 月 20 日，西瓜视频总裁任利锋首次提出了 “中视频”概念，并宣布西瓜视频将投入至少 20 亿元补贴。关于 “中视频”的概念，任利锋定义为时长在 1 分钟至 30 分钟的视频内容。与短视频相比，中视频绝大部分是横屏，PGC（专业生产内容）占比更高，需要创作者投入更多精力专门制作。

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