海盗船推出 Hydro X XG7 RGB 显卡水冷头，适用于英伟达 RTX 30 系列显卡

IT之家12月19日消息 海盗船（Corsair）为目前的英伟达 RTX 30 系列显卡推出了专用水冷头 Hydro X XG7 RGB，适用于玩家们 DIY 分体式水冷散热。这款产品属于海盗船的 Hydro X 系列，为玩家提供分体式水冷的全套解决方案，包括水泵、水管、散热排等。根据官方描述，这款水冷头适用于 RTX 3090/3080 等公版 PCB 设计的显卡。

为了充分发挥 RTX 3090 等显卡的潜力，这款水冷散热器采用 CNC 精密加工的镀镍铜接触面，有着超过 50 条高密度微管，确保热量能够有效传递出来。

水冷头的外观设计从海盗船的统治者铂金 RGB 内存汲取灵感，有着标志性的黑色外观与精致的做工。此外，水冷头背面提供了全铝合金的显卡背板，起到加强固定以及保护 PCB 的作用。

水冷头自带显存、供电导热贴，以及 GPU 核心导热硅脂，更换步骤简单。同时附带一条 5V ARGB 连接线，需要接到主板的相应接口来实现灯光控制。

这款水冷头支持海盗船自家的 iCUE RGB 灯光同步功能，可以搭配自家的 RGB 风扇、内存等硬件实现多种 DIY 灯效。

IT之家了解到，海盗船 Hydro X XG7 RGB 显卡水冷头目前售价 169.99 美元，约合人民币 1110 元。该产品同样提供适用于 AMD RX 6900 XT / 6800XT 显卡的版本。