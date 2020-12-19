特斯拉一年涨超 700%， CEO 马斯克今年财富已增加近 1400 亿美元

IT之家12月19日消息 根据彭博亿万富翁指数，特斯拉周五股价尾盘拉升促使埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的净资产增加了近 90 亿美元，达到 1673 亿美元。这也预示着马斯克今年 12 个月增加了 1397 亿美元的财富。

IT之家了解到，根据彭博亿万富翁指数最新估计，马斯克身价超过了路威酩轩董事长伯纳德 - 阿诺特，在全球富豪榜上位居第二。也就是说，目前马斯克身家仅次于亚马逊创始人贝索斯（净资产为 1873 亿美元）。

值得一提的是，特斯拉今日市值再涨 5.96%，已来到 6587.91 亿美元，今年累计涨幅约 731%，下周一将正式被纳入标普 500 指数。