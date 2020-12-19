特斯拉一年涨超 700%， CEO 马斯克今年财富已增加近 1400 亿美元

IT之家12月19日消息 根据彭博亿万富翁指数，特斯拉周五股价尾盘拉升促使埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的净资产增加了近 90 亿美元，达到 1673 亿美元。这也预示着马斯克今年 12 个月增加了 1397 亿美元的财富。
IT之家了解到，根据彭博亿万富翁指数最新估计，马斯克身价超过了路威酩轩董事长伯纳德 - 阿诺特，在全球富豪榜上位居第二。也就是说，目前马斯克身家仅次于亚马逊创始人贝索斯（净资产为 1873 亿美元）。
值得一提的是，特斯拉今日市值再涨 5.96%，已来到 6587.91 亿美元，今年累计涨幅约 731%，下周一将正式被纳入标普 500 指数。
1 月 22 日，特斯拉市值突破 1000 亿美元，成为首家市值超千亿美元的美国汽车上市公司；
7 月 1 日，特斯拉市值突破 2000 亿美元，稳坐全球市值最高汽车制造商的头把交椅；
7 月 13 日，特斯拉市值超 3000 亿美元。同期马斯克财富超 740 亿美元，成为全球第五富豪；
8 月 26 日，特斯拉市值破 4000 亿，超过传统汽车巨头丰田大众戴姆勒市值之和；
11 月 25 日，特斯拉市值达 5000 亿，马斯克的财富借此跃居全球第二，超过马云和马化腾；
12 月 8 日，特斯拉市值破 6000 亿，已超过大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田、菲亚特克莱斯勒和标致这全球九大车企之和。马斯克的财富已破 10000 亿人民币。