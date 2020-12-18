纳入标普 500 前夕，特斯拉股票交易或将突破 800 亿美元：许多投资者称其被高估

据报道，到周五交易日结束时，特斯拉的股票交易将空前突破 800 亿美元。

埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的电动汽车公司特斯拉将成为有史以来纳入标普 500 指数时最有价值的公司，占到标普 500 指数权重的 1%。自 11 月中旬首次宣布该公司将被纳入标普 500 指数以来，特斯拉的股价已经飙升约 60%。

根据标准普尔道琼斯指数，特斯拉被纳入标普 500 指数之后，指数追踪基金须在周五交易结束之前，购入 800 亿美元的特斯拉股份，以便其当前的投资组合可以反映该指数。与此同时，这些指数追踪基金需出售其他标普 500 指数成分股的等价股份。

Virtu ITG 加拿大的指数研究主管伊万 · 卡基克（Ivan Cajic）本周在报告中写道：“指数基金管理人需要大量出售其他标普 500 成分股，以便增持特斯拉的股票。这可能会对整个指数带来实质性影响。”

以标普 500 指数为基准的不少主动管理基金到目前仍不愿意投资华尔街最具争议的股票。这些主动管理基金届时也将不得不决定是否买入特斯拉的股票。

虽然一些投资者将马斯克视为富有远见的创业家，但其他人则担心，自 2018 年马斯克为解决欺诈指控而被迫辞去董事长职务之后，特斯拉可能无法实现产能目标并面临企业治理风险。

年初至今，特斯拉的股价涨幅已经接近 700%，市值超过 6000 亿美元，成为美国第六大最有价值的上市公司。但许多投资者认为，特斯拉股价被大幅高估。

特斯拉的飞速发展使其成为全球最有价值的汽车公司，尽管该公司的产量只是竞争对手——如丰田汽车、大众和通用汽车的一小部分。

根据 Refinitiv 的数据，按价值计算，到目前为止，特斯拉是华尔街交易值最大的股票。过去十二个月中，特斯拉股票平均每个交易日交易值达到 180 亿美元，轻松击败苹果。位居第二的苹果，平均每日交易额为 140 亿美元。