腾讯云联合英特尔、美团等发布 SuperEdge 边缘容器开源项目

【TechWeb】12 月 19 日消息，今日下午，在 2020 年腾讯 Techo Park 开发者大会上，腾讯云联合英特尔、VMware 威睿、虎牙、寒武纪、美团、首都在线，共同发布 SuperEdge 边缘容器开源项目。

SuperEdge 是基于原生 Kubernetes 的边缘容器管理系统。该系统把云原生能力扩展到边缘侧，很好的实现了云端对边缘端的管理和控制，极大简化了应用从云端部署到边缘端的过程。SuperEdge 为应用实现边缘原生化提供了强有力的支持。

SuperEdge 是腾讯云牵头社区多家厂商共同发起的一个的开源项目。此次发布，腾讯云将开源边缘容器产品 TKE Edge 中边缘相关的源代码，并贡献到 SuperEdge 开源项目中。多家社区公司作为发起单位同时加入项目，参与开源共建。

据介绍，作为一个通用的边缘容器管理系统，SuperEdge 项目拥有诸多特性：

1.Kubernetes 原生：SuperEdge 以无侵入的方式将 Kubernetes 强大的容器编排、调度能力拓展到边缘端，其原生支持 Kubernetes，完全兼容 Kubernetes 所有 API 及资源，无额外学习成本。

2. 边缘自治：SuperEdge 提供 L3 级边缘自治能力，当边缘节点与云端网络连接不稳定或处于离线状态时，边缘节点可以自主工作，化解了网络不可靠所带来的不利影响。

3. 分布式节点健康监测：SuperEdge 是业内首个提供边缘侧健康监测能力的开源容器管理系统。SuperEdge 能在边缘侧持续守护进程，并收集节点的故障信息，实现更加快速和精准的问题发现与报告。此外，其分布式的设计还可以实现多区域、多范围的监测和管理。

4. 内置边缘编排能力：SuperEdge 能够自动部署多区域的微服务，方便管理运行于多个地区的微服务。同时，网格内闭环服务可以有效减少运行负载，提高系统的容错能力和可用性。

5. 内网穿透：SuperEdge 能够保证 Kubernetes 节点在有无公共网络的情况下都可以连续运行和维护，并且同时支持传输控制协议（TCP）、超文本传输协议（HTTP）和超文本传输安全协议（HTTPS）。

目前，SuperEdge 已在腾讯云 IECP、WeMake、WeTransport、WeCity 和 WeLink 等产品和解决方案广泛应用，落地场景覆盖物联网、工业互联网、交通、能源、零售、智慧城市、智慧建筑、云游戏、互动直播等。