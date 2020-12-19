彭博社：微软正在自研 ARM 芯片，在 Surface / Azure 服务器中抛弃 Intel 处理器

IT之家12月19日消息 据彭博社报道，微软将会推出一款新的 Surface 产品，该产品将运行在自研基于 ARM 的处理器上。如果属实，这将是微软自家芯片首次为 Surface 产品提供核心支持——因为此前微软一直坚持使用英特尔、高通以及最近的 AMD 处理器。

微软已经慢慢从英特尔转向其他公司，如高通和 AMD，但大多数 Surface 产品仍由英特尔 CPU 支持。据报道，微软正在自研基于 ARM 的芯片，以便在 Azure 云平台和 Surface 等以消费者为中心的产品中不再使用英特尔 CPU。

与 Apple Sillion 处理器一样，微软的神秘 Sillion 处理器也将基于 ARM 设计，设备将采用 Windows 10 ARM 或 Windows 10X ARM。

“因为 Sillion 是技术的基础构件，所以我们正在继续投资于自研设计、制造和工具等领域的能力，同时也在促进和加强与众多芯片供应商的合作关系，”微软发言人 Frank Shaw 表示。

据报道，微软自研 ARM 芯片是由 Azure 云业务负责人 Jason Zander 领导，该公司近年来加大了对处理器设计师的招聘力度。据报道，当高通放弃基于 ARM 的服务器芯片组计划时，微软已经感到失望。

这些芯片主要用于服务器，但这些芯片也有可能最终出现在一些 Surface 设备中。

如果消息是准确的，而且这家科技巨头坚持进行该计划，这对英特尔来说无疑将是一个致命的打击。

IT之家获悉，目前，英特尔的微处理器是微软所有 Surface 产品的核心。事实上，近期欧洲零售商泄露的即将上市的 Surface Pro 8，据称也将使用英特尔的第 11 代 CPU 与 Xe GPU。

脱离英特尔会很困难，但这实际上也是有可能的，因为微软已经与高通合作，为 Surface 产品开发基于 ARM 的芯片。例如，Surface Pro X 运行在基于 ARM 的 SQ2 芯片上，该芯片是由微软和高通共同打造的。

Windows 10 ARM 至少已经出现了四年，但它们有巨大的软件不兼容性，根据基准测试，微软自家的 Surface Pro X 在运行 Windows 10 ARM 时比苹果 M1 处理器要慢得多。

微软新的 ARM 芯片将取代英特尔的 Xeon 强势产品，功耗效率是主要替换动力。受此消息影响，英特尔的股价下跌了 6.3%。