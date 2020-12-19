Facebook 告诉苹果：个人隐私与个性化广告并不矛盾

IT之家12月19日消息 近日，Facebook 与苹果就即将推出的新隐私政策展开了多轮争执，本周三 Facebook 在《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》上刊登一系列广告来抨击苹果。尽管苹果 CEO 库克在推特表示，用户允许后 Facebook 依旧可以跨平台追踪用户隐私，但 Facebook 依旧表示反对。

据外媒 GadgetsNow 消息，Facebook 隐私与公共政策主管史蒂夫 · 萨特菲尔德（Steve Satterfield）今日表示，“个性化广告能帮助人们发现新产品、新品牌，能够为所有人提供合适的产品，而不仅仅是预算最充足的用户。我们不同意个性化广告会牺牲隐私这一观点，我们可以做到二者兼顾，并且都能做得很好。”谢菲尔德在一篇博客文章中写到。

“我们的产品在服务透明度方面领先同行，为用户提供了必要工具来管理他们的隐私。我们的产品、数据政策依旧是是理解我们数据实际使用情况的最佳资源。”他还补充道。

IT之家此前报道，苹果 CEO 库克一直抨击 Facebook 将用户视为一种产品，并利用他们的隐私来赚钱，但是 Facebook 同样也在抨击苹果应用商店收取高达 30% 佣金的行为。

萨菲尔德还表示，“如果没有个性化广告，许多新产品和服务将永远也无法按推出，或者成本更高。同时你看到的广告反而会更加无价值，让人没有兴趣。”他还表示将会继续与同行合作，并投资研发新的保护隐私技术。他指出，“我们相信，有了正确的控制措施，我们可以保护个人和企业从个性化广告中获得价值的同时，尊重用户的隐私，给用户控制自己的信息的权限。”