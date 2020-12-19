Canoo 发布 MPDV 多功能纯电厢式货车，起价 3.3 万美元

IT之家12月19日消息 位于美国洛杉矶的电动车厂商 Canoo 于本月 17 日发布了一款名为 MPDV 的纯电厢式货车。MPDV 是 “多功能电动车”的缩写，该车有着黑灰色的低调外观，车身棱角类似特斯拉的超级卡车。该公司将于下周在纳斯达克证券交易所上市，这是该公司推出的第二款车型。

这款车面向商业用户，比如小型物流企业、快递公司以及零售商。该公司表示，这款车型旨在提供最大的生产效率，一流的运输能力以及合理的成本。

这款车提供 MPDV1、MPDV2 两种尺寸，前者车高为 1.89 米，货箱容积约为 5.67 立方米；后者车高 2.56 米，容积约为 12.7 立方米。

Canoo MPDV 车型内饰设计十分简洁科幻，没有任何多余的部分。巨大的挡风玻璃提供了良好的视野。该公司董事长表示，这款运载工具的设计充分考虑到了驾驶员的人体工程学原理，注重细节，帮助司机在驾驶过程中更加快乐，更有效率。

动力方面，这两款车均搭载最高 200 匹马力的永磁电动机，采用前轮驱动。两款车均提供了 80KWh、60KWh、40KWh 的电池选择，其中 MPDV1 车型载重续航里程最大为 370 公里，空载续航里程最大 482 公里。MPDV2 车型由于车型更大，续航里程要小一些。

IT之家了解到，Canoo MPDV 厢式货车起价 3.3 万美元，将于 2022 年开始生产，并在 2023 年开始量产。