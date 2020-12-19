微软致力于进一步推进无密码技术，Windows Hello 使用者达 87.4%

IT之家12月19日消息 据外媒 WindowsCentral 报道，微软多年来都在致力于实现一个没有密码的未来。目前的大多数笔记本都支持 Windos Hello 登录系统，通过摄像头识别人脸即可。微软正在与几个合伙伴合作，来允许人们不使用密码来登录设备。

微软在近日的一篇博客中强调了 2020 年无密码技术的一些进展，以及对 2021 年的展望。微软表示，使用密码会带来很大的安全风险，并且复杂密码难以记忆。

2020 年的成果：

不使用密码登录 Azure Active Directory 服务用户超过 50%。这些用户通过 Windows Hello 商用版、微软手机 App 安全认证以及 FIDO2 安全密钥进行登录。

使用 Azure Active Directory 以及微软民用服务进行无密码登录的用户超过 1.5 亿人。

使用 Windows Hello 登录 Win10 操作系统的用户在 2020 年已达到 87.4%，在 2019 年这一数字为 69.4%。

据世界经济论坛估计，有 80% 的网络犯罪都是针对密码实施的，为了帮助人们脱离密码，微软正在与 YubiKey、HID Global、Trustkey、AuthenTrend 等公司合作。在今年 2 月，微软还推出了 Azure Active Directory 的预览版功能，可以使用 FIDO2 安全密钥登录。

在 2021 年，微软还计划发布一个将注册账号整合在一起的服务，这可以让人们通过 My Apps portal 服务统一管理凭证。

IT之家了解到，如果你的电脑不支持 Windows Hello，可以购买支持这项功能的 USB 摄像头或者指纹识别模块，来获得更加便捷的体验。