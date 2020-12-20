华为 nova8 Pro 四款配色上手：全新脸占比功能即将上线

IT之家12月20日消息 微博大V @我鸿 现在已经拿到了华为 nova8 Pro 全系四种配色的上手图，包括 8 号色、普罗旺斯、亮黑色、绮境森林。不过他承诺的开箱视频仍没有发布。

此外，他还展示了一下华为 nova8 Pro 的主打卖点之一 脸占比功能，似乎可以测算人脸在画幅中所占的比例，有效帮助 Vlogger 构建合适的视频框架（脸占比在 10% 以下更显自然）。

IT之家了解到，目前微博已经可以正常识别到华为 nova8 Pro的机型并显示小尾巴。

据此前官方预热内容，该机支持麦克风收音、前置夜景视频、前置美颜慢动作、前置超广角视频、前置超级防抖视频、视频故事创作模板等功能。

此外，该机预计将采用后置椭圆形四摄设计，采用 6.57 英寸 FHD+90Hz OLED 居中单孔曲面屏，前面板孔径大概 4mm 左右，分辨率为 2340×1080。

其他方面，该机依然采用海思麒麟 985 芯片，后置四摄包括 6400 万像素主摄（f/1.9）、8MP 超广角（f/2.4）、2MP 景深镜头（f/2.4）以及 200 万像素微距摄像头（f/24），前置 3200 万像素摄像头（f/2.0），内置 3800mAh 电池，支持 66W 快充。

华为 nova8 系列有标准版和旗舰版两种，标准版采用 6.6 英寸左右 AMOLED 单孔柔性曲面屏，支持 90Hz 刷新率；华为 nova8 Pro 使用类似华为 Mate40 Pro 的双孔超曲环幕屏，支持 120Hz 刷新率。