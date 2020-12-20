特斯拉的标普之路：在动荡之年依然脱颖而出

在股市荡气回肠的这一年，很少有谁会像特斯拉的爆发那样令人侧目。

亿万富豪伊隆 · 马斯克率领的这家电动汽车制造商将于周一正式成为标普 500 指数成份股，成为 2020 年的又一个里程碑。

这里有六张图表，显示这是怎样一个狂野的过程，以及为什么跌宕起伏可能远未结束。

远景

特斯拉今年的收入增长一直很不稳定，但其股价有望连续六个季度上涨，因为交易员关注长期潜力。

目标价

分析师根本跟不上特斯拉投资者的狂热。尽管经营上偶有令人失望，且 “严重高估”的警告声不绝于耳，但投资者依然一路推高股价。周五，特斯拉收于 695 美元。去年此时，华尔街的平均 12 个月目标价为 58.30 美元。

狂野

特斯拉是今年波动性最大的美国股票之一。如今，特斯拉股票一天波动的价值经常超过一些主要汽车制造商的市值，例如菲亚特克莱斯勒、法拉利或宝马。

技术指标

今年，特斯拉的 14 天相对强弱指标有将近 30% 的交易日处于 “超买”水平。这通常是股价逆转的迹象，但并不适用于特斯拉，该股周五收于历史最高水平。

估值

如何估值特斯拉，是多头与空头最有争议的问题之一。高盛表示该股价值 780 美元，而摩根大通的目标价为 90 美元。无论是按市盈率还是按市销率计算，特斯拉的估值都大大高于苹果和纽约证交所 FANG + 指数。

前路

持怀疑态度的人士表示，纳入标普 500 指数、成为权重最大的成份股之一之后，特斯拉的上涨势头可能告终。不过，以前的榜样预示上涨行情可能还会延续。柏克夏也是以较大权重加入标普 500 指数的，短暂下跌后，接下来 5 年继续跑赢基准指数。