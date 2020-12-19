LG 将为特斯拉提供 NCMA 超高镍四元锂电池

IT之家12月19日消息 据韩国媒体 KoreaTimes 报道，LG 能源已经研发出了 NCMA 四元锂电池，将于 2021 年大量交货，供应给特斯拉汽车。这款电池采用镍、铜、锰、铝四种金属作为正极材料，相比于此前的 NCM 三元锂电池新增了铝元素，并且镍的含量提升至 90%。

LG 能源表示，这款电池将于 2021 年下半年交货，但不能透露其客户的名字。但是该公司正在扩大其位于南京工厂的产能，而这家公司主要为特斯拉生产圆柱形封装的锂电池，因此外媒推测该工厂很大可能将为特斯拉生产新型 NCMA 锂电池。外媒此前报道，LG 与通用汽车合作，成立了一家名为 Ultium Cells 的公司，在 2022 年前为通用汽车生产 NCMA 四元锂电池。

NCMA 电池的正极有 90% 是镍金属，而钴的比例降至 5% 以下，这样大大降低了成本，同时能量密度得到了提高，能使电动汽车续航超过 600 公里，而现有的电动车续航普遍只有 500 公里左右。铝元素、钴元素能起到抑制电极内不稳定杂质生成的作用，使用铝来代替一部分钴可以降低成本。LG 能源这款电池的研发参考了韩国汉阳大学一位教授的论文，论文指出 NCMA 电池在容量、电池寿命、和内阻方面都优于 NCA 电池以及 NCM 电池。

IT之家了解到，LG 本月正在扩大其位于南京工厂的产能，该工厂目前正在为特斯拉生产 21700 圆柱形锂电池。今年 11 月，LG 与特斯拉签订了协议，将为上海超级工厂所产的 Model Y 电动车供应电池。