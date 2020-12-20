丰田汽车掌门人炮轰电动汽车：被过度炒作，会排放更多二氧化碳

IT之家 12 月 20 日消息 据《华尔街日报》报道，在日本汽车制造商协会年终新闻发布会上，丰田汽车掌门人丰田章男（Akio Toyoda）抨击了电动汽车，称电动汽车被过度炒作，并声称电动汽车会扼杀企业，需要巨额投资，并排放更多二氧化碳。

章男表示，如果所有汽车都用电力运行，日本在夏季就会耗尽电力。他说，支持一支完全由电动汽车组成的车队所需的基础设施将使日本花费 1350 亿至 3580 亿美元。他还称，如果日本过于草率地禁止汽油动力汽车，“汽车行业目前的商业模式将崩溃”，造成数百万个工作岗位的流失。

章男说，在日本这样一个大部分电力来自燃烧煤炭和天然气的国家，电动车对环境没有帮助。“我们建造的电动车越多，二氧化碳排放就越严重，”他说。

章男还说，他担心政府的规定会让汽车成为 “高高在上的花朵”，普通人可望而不可及。

章男可能是想推动日本政府不要像其他国家那样禁止内燃机汽车。传闻日本将把 2035 年作为内燃机汽车在国内销售的最后期限。目前还不清楚混合动力车和插电式混合动力车是否还会像英国一样被允许。

这可能是丰田攻击电动汽车的主要原因。丰田公司长期以来都是混合动力车的拥护者，认为混合动力车是向电气化的安全过渡。当全球各国政府开始禁止内燃机汽车时，丰田承诺到 2025 年销售使用固态电池的汽车。

IT之家 了解到，丰田曾尝试过销售采用特斯拉电池组和电机的电动车，但很早以前就放弃了，也从未解释过原因。