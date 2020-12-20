腾讯视频首推中视频战略，2650 万元奖励各领域创作者

12 月 20 日晚间消息，在 2020 腾讯视频内容生态大会上，腾讯视频提出了针对中视频领域的类别定位与发展规划，并对外发布了《2020 腾讯视频年度指数报告》。另外，为提升内容创作者积极性，腾讯视频以 2650 万元对网络电影、纪录片、知识付费领域的优秀创作者进行了激励。

今年，腾讯视频正式推出 VIP 开放平台，以分账生态建设为合作方打通从内容到用户的第三条通路。官方数据显示，目前腾讯视频累计 TOP10 分账金额（含平台激励金额）超 2.7 亿。，腾讯视频还现场对今年上线影片分账、纪录片分账、知识付费分账名列前茅的创作团队颁发了现金奖励，其中《鬼吹灯之湘西密藏》的创作团队获得了 800 万元的激励金。

腾讯视频将继续坚持平台开放、并不断完善平台基建，实现了对长、中、短三大视频内容领域的支持。除了内容自制与采买外，腾讯视频持续发力长视频生态建设。此外，腾讯视频还首次发布了中视频战略，也是腾讯视频后续发力的重点领域。在这一内容领域，腾讯视频为中视频创作者提供创造平台。同时，平台还将为剧情类内容提供更强的分账力度，保障创作者实现更为高效的内容变现。

腾讯视频发布的《2020 腾讯视频年度指数报告》内容是基于对反映用户真实需求的行为数据提取，结合重点内容、市场热点、用户调研，从现象到理论多角度总结了各视频领域。

2020 年，电视剧市场去产能化趋势明显，今年腾讯视频上线电视剧数量 131 部，较 2019 年减少了 18 部。在剧集类型上，面向大众圈层的现实主义题材剧成为主流，《三十而已》《安家》《摩天大楼》等探讨现实话题的剧作掀起讨论热潮。

2020 年，院线电影上线数量骤减，用户的观影需求大规模向线上转移。院线电影方面，《八佰》《姜子牙》等院线大片陆续上线。网络电影诶《倩女幽魂：人间情》《鬼吹灯之湘西密藏》分账票房相继突破 4 千万。截至 11 月 30 日，腾讯视频本年度共有 15 部网络电影分账票房破千万。

受疫情影响，2020 年综艺节目线下录制限制增加，节目产量出现明显下降。报告显示，腾讯视频 2020 年上线节目数 184 档，较 2019 年减少 32 档。内容上，主要以《演员请就位》、《明日之子》、《脱口秀大会》等传统节目改制为主，新综艺内容则有《德云斗笑社》。

报告显示，2020 年腾讯视频动漫频道连载动漫数量增至 76 部，国漫连载数量稳定增加。《斗罗大陆》三载不断更，热度保持居高不下。今年指数报告的少儿动画年度播放量榜单中，经典 IP 仍占领少儿动画的头部位置，与此同时，《超迷你战士》《超级小熊布迷》《神奇的朋友_咖宝车神》等国产新动画也受到家长和孩子的热烈欢迎。

纪录片在今年仍然以高知人群为观看主力，同时也实现了对年轻用户的持续圈粉，95 后用户占比超过 40%。《风云战国之列国》成为最受会员欢迎纪录片及腾讯视频年度突破纪录片。报告显示，腾讯视频短视频用户占比达 61%，其中 00 后用户占比最高。