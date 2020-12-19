英特尔 11 代酷睿桌面处理器全阵容曝光：i7/i9 都是 8 核，i3 是上代马甲

IT之家 12 月 19 日消息 英特尔将在下月的 CES 2021 上公布 11 代酷睿 Rocket Lake 桌面处理器，现在电脑吧评测室曝光了新一代 CPU 阵容的部分信息。

i9 与 i7

首先，新一代的 i9 和和 i7 型号将都是 8 核 16 线程，缓存都是一样的，差距将会体现在频率上。

i9-11900K 和 i7-11700K 为 125W，i9-11900 和 i7-11700 为 65W，其核显都是 Xe-32，256 流处理器，预计图形性能会有较大提升，可以完美运行《英雄联盟》这类的网游。

i5

新一代的 i5 有多个型号，包括 125W 的 i5-11600K、65W 的 i5-11500 和 i5-11400。需要注意到是，i5-11600K 和 i5-11500 的核显为 32EU，而 i5-11400 则是 24EU。

i3

新一代的 i3 压根不是 Rocket Lake 新架构，而是上一代的 Comet Lake 的 Refresh 版，频率会稍微提升一些。

IT之家了解到，英特尔宣布将于当地时间 1 月 11 日举行 CES 发布会，预计将会发布 11 代移动标压处理器和桌面处理器。