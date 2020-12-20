英特尔酷睿 i9-11900 ES 版曝光：8 核 16 线程，主频最高 4.4GHz

IT之家12月20日消息 今日一枚英特尔 11 代 11900 ES 版本的处理器在闲鱼 App 遭到曝光，卖家标价 2999 元，表示这款处理器为 11900 ES 不显版。同时这名卖家还曝光了该处理器搭配微星 Z490i 主板，运行 CPU-Z 的跑分信息。IT之家了解到，目前这款产品已经在闲鱼下架。

▲ 图片来自 wccfetch

根据爆料信息，这枚处理器基础频率仅为 1.8GHz，单核心睿频 4.4GHz，多核心睿频 3.8GHz，核显为最新的 Iris Xe 锐炬显卡。CPU 的指令集包含 AVX512F、FM3、SHA 等，二级缓存每核心 512KB，三级缓存共享 16MB，TDP 65W。

外媒 wccftech 表示，这与此前曝光的资料相吻合，是一枚非常早期的工程版 CPU。根据 CPU-Z 采用基准 7.0.1.64 的跑分信息，这枚处理器单核成绩 582.1 分，多核成绩 5262.0 分，落后于目前的英特尔酷睿 i9-10900K，该处理器最大睿频频率为 5.3GHz，CPU-Z 单核成绩 584 分，多核成绩为 7386 分。尽管曝光的这枚 ES 版处理器主频非常低，但是单核成绩非常接近。考虑到主频的巨大差距，以及ES工程版保守的性能，从成绩来预计会有一定的潜力。

▲ 外媒制作的 CPU-Z 跑分对比图。11900 为爆料数据，不代表正式版