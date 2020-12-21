2021 年全国预计新建 100 万个 5G 基站，不算太多

最新的消息显示，我国已累计建成 5G 基站 71.8 万个。尽管明年 5G 基站数量的建设计划还在制定中，但由于我国 5G 网络建设将按照适度超前原则稳步推进，因此很多业内人士预计 2021 年全国有望新建 5G 基站超过 100 万个。

中国工程院院士邬贺铨预测：随着商用步伐加快，基站建设成本将进一步降低，2021 年 5G 建设将全面提速，全国有望新建 5G 基站超过 100 万个。中金公司也认为，今年四季度三大运营商将新增建设 10 万 5G 基站，年末 5G 基站将近 80 万站，明年将新增 80-100 万站。

尽管放眼全球，如果中国市场一年大干一百万个 5G 基站绝对是无与伦比，但无论是从 5G 肩负的重任、运营商的能力、开辟新业务和新增长点的意愿来说，如果明年我国新建 100 万个 5G 基站都不能算是太多。

有责任：助力打造数字经济发展的 “加速器”

我们经常说能力越大，责任越大。

如今，5G 早已不只是新一代移动通信技术那么简单，还肩负着使能千行百业数字化转型的重任。而且，5G 还将成为经济社会发展的 “连接器”、“倍增器”和 “加速器”。

5G 所属的信息通信行业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，作为新一轮数字化转型的重要使能技术，5G 与大数据、人工智能、物联网等行业紧密结合，还将共同推动新时期我国经济高质量发展。

尤其作为新基建的主角，5G 投资不仅将直接带来电信运营业、设备制造业和信息服务业的快速发展，并通过产业间的关联效应，带动各行业扩大信息通信技术应用投资，增强投资带动递增效应，加速推动数字经济发展。

根据中国信息通信研究院测算：预计 5G 在 2020-2025 年，将拉动中国数字经济增长 15.2 万亿元，5G 与人工智能、大数据等 ICT 新技术融合发展，将推动数字经济生产组织方式、资源配置效率、管理服务模式深刻变革。

市场研究机构 IDC 预测：到 2022 年，5G 将促进混合现实、自主景观和基于边缘的生态系统的创造，这将推动中国数字经济 25% 的社会经济增长，到 2023 年 1/3 的智慧城市场景将被 5G 影响。

5G 对于经济社会、尤其是数字经济发展的重要性和责任可见一斑，而完善的 5G 网络覆盖则是实现这一切的基础，因此如果明年全国再新建 100 万个 5G 基站绝不为过。

有能力：TCO 可控，运营商恢复正增长

继续大建 5G 基站，对于千行百业数字化转型和经济社会发展的重要性已不言而喻。而作为 5G 投资和运营的主体，喊了好多年 “增量不增收”的运营商是否有能力继续这样做呢？

CAPEX 方面来看，运营商还是有强大的资本支出和投资能力的。从今年前三季度的财报数据来看，面对市场饱和、激烈市场竞争以及疫情等挑战，三大运营商积极应对，精准防控疫情，加快推进全面数字化转型，创新通信供给，三大运营商均实现了营收的正增长，实现 “转危为机”。

财报数据显示，2020 前三季度，中国移动前三季度营运收入 5744 亿元，比上年同期上升 1.4%；股东应占利润为 816 亿元，比上年同期下降 0.3%，净利润降幅持续收窄，得益于收入恢复性增长与良好的成本管控第三季度单季度股东应占利润同比实现正增长。中国联通前三季度实现整体收入 2073.49 亿元，比去年同期上升 4.4%；EBITDA 为人民币 737 亿元，比去年同期上升 0.8%；权益持有者应占盈利为 108.24 亿元，比去年同期上升 10.2%。中国电信前三季度实现经营收入 2926.14 亿元，比去年同期上升 3.5%；其中服务收入为 2808.68 亿元，比去年同期上升 3.5%；EBITDA 为 922.10 亿元，比去年同期上升 0.3%；股东应占利润为 187.06 亿元，比去年同期上升 1.7%。

OPEX 方面来看，虽然 5G 基站的能耗惊人、数倍于 4G 基站，尤其 5G 基站高昂的电费成为运营成本中亟待解决的一大难题，但随着 AI 人工智能、5G 削峰填谷基站等创新技术的引入，5G 电费已经没有原来想象中那么高。

同时，伴随着今年 5G 的大规模商用，基站设备成本也在快速下降。此外，相关主管部门也明确将支持各地在站址资源获取、资金补贴等方面加大对 5G 网络建设的支持力度；并且不仅三大通信运营商，广电也会参与 5G 建设，新增了投资主体，加上共建共享创新模式等，上述这些积极因素都会进一步降低 5G 部署成本。

因此，如果明年再新建 100 万个 5G 基站，运营商完全有能力甚至再次超额完成。

有意愿：开辟业务新蓝海的必备基础

而且，适度超前建设 5G 网络、尽快扩充 5G 基站部署，也是运营商避免用户流失、提升用户体验、找到新的收入来源、探索垂直行业等新业务蓝海的强烈意愿。

ToC 市场上，5G 风潮已成。

首先，5G 用户在运营商整体移动用户数中的占比越来越多，亟需进一步扩充网络规模来留住和发展用户。截至今年 10 月底，中国移动的移动客户数累计达 9.46344 亿户，其中 5G（套餐）客户数累计达到 1.28793 亿户；中国电信移动用户数累计达 3.5016 亿户，其中 5G 套餐用户累计达到 7186 万户。

其次，国内 5G 手机渗透率进一步提升，亟需运营商为这些 5G 终端提供更广、更深、更优的 5G 网络覆盖。中国信通院发布的数据显示，2020 年 11 月，我国 5G 手机出货量 2013.6 万部，占同期手机出货量的 68.1%；上市新机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 53.3%。今年 1-11 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.44 亿部、上市新机型累计 199 款，占比分别为 51.4% 和 47.7%。

ToB 市场上，5G 进入应用创新的关键阶段。

当前，5G 应用创新百花齐放。运营商、社会制造、垂直行业等多主体协同推进态势正加速形成。今年 5G 绽放杯参赛项目达 4200 多个，超三成项目进入商用落地阶段；同时，工业互联网迈向快速发展期，加快落地实践，应用覆盖原材料、装备制造、消费品等 30 多个重点行业；数字化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、精益化管理等新模式快速拓展，“5G + 工业互联网”512 工程务实推进，在建相关项目超过 1100 个。

例如，作为陕煤集团、陕西联通携手华为在 5G ToB 方面的深度跨界之作，2020 年 9 月陕西联通在陕煤集团张家峁煤矿井下基于 “5G+MEC 边缘云”实现的煤矿行业专网完成部署投入商用运行，目前张家峁煤矿依托联通 5G 煤矿行业专网，已经实现了 5G+VR、5G+4K 高清监控、5G + 远程控制及井下掘进面、综采面等移动环境全面感知等四方面的功能，同时设备远程控制、设备监测、隐患排查等众多功能也正在对接和调试中。这是我国西部地区第一个商用的井下 5G 煤矿行业专网，也是中国联通 “5G + 智慧矿山”产品解决方案的成功孵化落地。

再比如，爱立信已联合中国联通、青岛港和振华重工实现了全球首个 5G 智慧无人港口的技术验证，通过 5G 连接能够在远程控制中心对自动化岸桥吊车进行远程操作，成功抓取集装箱；爱立信联合江苏移动在爱立信南京工厂部署了 5G 尊享专网，覆盖了 10000 平方米生产区域，目前爱立信南京工厂已经上线 6 个 5G 应用，包括 5G 无人机库存盘点、5G 云 AGV、5G 监控摄像头、5G 工控机、5GAR 培训、5G AR 远程专家指导等。

未来随着更多 5G ToB 应用的创新探索和落地商用，运营商势必需要尽快扩充 5G 网络部署才能够支撑。对于同样在寻求转型的通信运营商而言，5G 开辟的 ToB 新市场正在开启充满无限商机的新蓝海，而 5G 基站则是 5G 网络支撑千行百业数字化转型的最基础的前提。

综上，如果我国明年再新建 100 万个 5G 基站，运营商还是有责任、有能力、有意愿来把这件事情做好。