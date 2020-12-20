国家电网能源研究院高洪达：2026 年，运营商 5G 基站电费成本将显著上升

C114 讯 12 月 20 日消息（乐思）伴随着 5G 基站的增加 , 5G 功耗大 , 基站耗电量的问题也加速浮出水面。在近日举行的 “2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会”上，国家电网能源研究院能源决策支持中心博士、高级研究员高洪达指出，短期内，5G 基站引起三大运营商的电费增长并不明显，到 2026 年全部升级为 5G 后，将略高于数据中心（约 2%）的耗电量水平，电费成本占三大运营商运营成本的比例将显著上升，届时运营商将承担较大的电费成本。

根据各方数据，按平均水平计算，能源院估算单基站空载时平均功率约为 2.0kw, 满载时平均功率约为 3.8kw。根据通信基站一般技术标准，空调系统功率占整个基站功耗的 50%。因此，加上空调系统，单基站年运行时间：按基站全年运行估算，每年运行时长为 24 小时/单个基站耗电量约为 4.0kw-7.6kw。

但是根据全社会用电量预测，电力需求增长面临较大的不确定性。高洪达称，2019 年我国全社会电量 72255 亿时瓦，“十四五”电力需求判断较为困难，面临经济发展态势，经济与电力关系的双重研判挑战，不同机构预测 “十四五”用电量增速在 3%-5% 之间，巨大的差异凸显了对未来发展前景的不确定性。

“受不同政策以及因素叠加影响，国网能源院预测 2020-2035 全社会用电量五年平均增速分别为：5.5%、5.6%、2.9%、1.8%。”

据介绍，2019 年我国 5G 基站耗电量在全社会用电量的占比约为 0.05%，到 2023 年，5G 基站耗电量占却社会用电量的 1.3%，到 2026 年，5G 基站耗电量占全社会用电量的 2.1%。其中，5G 基站耗电量对单基站功耗敏感性计算是根据预测的 5G 单基功耗以及基站数量预测，得出我国 5G 基站未来耗电量情况。根据我国未来全社会电量预测数据，给出了我国 5G 基站耗电量占全社会电量份额预计情况。

高洪达指出，短期内，由于 5G 基站数量规模较小，对全社会用电量的影响并不显著。长期内，由于技术的进步，5G 单基站的功耗可能会下降，未来实际耗电量占比可能会低于预估值。“现在对于 5G 实际发生的电力需求预计趋于静态测算，具体情况有待持续跟踪、观察，综上所述，未来 5G 基站建设将遵循渐进式发展节奏，其耗电量总体增长速度适中。”

针对 5G 基站能耗高的问题，高洪达表示，电力部门通过多种形式的举措以实际行动支持 5G 发展。例如，推动电力基础设施共建共享、推动 5G 基站改转供电为直供电、采取峰谷分时电价降低 5G 基站电费支出。

“转改直”，对于满足条件的 5G 基站转供电改造为直供电，推进具备条件的存量转供电基站改造，优化 5G 设施电力供应申请审批流程，统筹做好电网侧资源规划与协调，并优化扩报装以及用电业务。

“绿色通道”，采取直供电之后，便可以采用峰谷分时电价，争取降低 5G 基站低谷电价，引导运营商进行用电调峰，以此共同推动 5G 系统建设的电费成本降低。

“资源共享”，电力企业拥有巨大规模的杆塔资源，相当一部分可以满足通信设备挂载要求，5G 建设基础设施共享可以节约社会成本，盘活存量资源，统一整合管理，提高资源利用率。

高洪达称，电网企业也在和运营商探索 5G 潜在的合作模式。2019 年 6 月，全国首歌 5G 网络切片使能智能电网商业可行性产业报告发布。2020 年 6 月，中国移动、南方电网、华为联合发布了《5G 助力智能电网应用白皮书》。

他阐述了三个可行的合作模式：一是依托公网的 5G 切片服务和租赁模式，运营商统一建设端到端的 5G 公网，电力企业租用运营商公网的一张或者多张切片，掘金 “流量时代”。二是混合租赁模式，电力企业租用运营商的 5G 网络的基站和核心网，同时自建核心网管理面，利用现有的光纤传输专网，实现混合式切片组网。三是切片托管模式，电力企业出资自建 5G 专网，同样采用多张切片承载内部的不同业务场景和需求，同时由电信运营商提供代维和管理服务。