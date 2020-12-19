中国广电李爽：5G 700MHz 刷新 Sub-1GHz 低频段速率纪录

12 月 17 日，中国广电技术部副处长李爽在 2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会上介绍了目前 700MHz 5G 精品网络建设进展，他表示上个月中国广电基于 5G 低频段终端性能增强提案标准，完成了 CPE 原型系统能力试验验证，实现了单 UE 下行峰值速率达到 700Mbps 以上，刷新了业界 Sub-1GHz 低频段 5G 网络速率的新纪录。

目前，业界首款 700MHz 四接收天线商用 CPE 产品也已在中国广电 5G 实验室进入产品调测阶段，计划 2021 年一季度完成型号核准入网。

在 2019 年 12 月份前，GPP 的标准在 700MHz 的频段，只能做到 22MHz，极大的影响中国广电 2×30MHz 以上频谱效应使用的效果。

于是，中国广电启动了全球首个 5G 低频段大带宽标准制定工作，经过与国内外包括芯片厂商、终端系统厂商技术交流，发现在产业链目前的情况，基本上在 700MHz 频段都是使用双滤波器的设计来兼容低频特性的同时，兼顾了全球各国 700MHz 的使用情况。基于这种分析，在硬件上在 703MHz 到 MHz733，实现终端侧 2×30MHz 是具备的，首次提出 700MHz 基站侧实现 2×30MHz 和 2×40MHz 的频宽支持，在终端侧实现 2×30MHz 频宽，最终实现了立项的成功。

在终端侧，中国广电在相关部门大力支持下，组织相关厂商完成了首批 700MHz 设备型号核准入网工作，截止到上个月，完成了核准入网的手机超过 21 款，涵盖中低端全价位的终端，CPE 超过 10 款，初步具备了多种类低频段 5G 应用的能力，700MHz 的基站设备达到 6 个以上。第三季度申请入网所有的 5G 手机当中，支持 n28 频段的 700MHz 设备达到 19.5%。截止到 12 月，支持 700MHz 的手机型号已经突破了 50 款。