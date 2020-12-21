时速 160 至 350 公里的复兴号系列动车组全部投用，中国高铁持续领跑世界

IT之家12月21日消息 据央视新闻等，中国国家铁路集团有限公司表示：时速 250 公里 CR300 型复兴号动车组近日已成功研发投用。CR300 型即将在多条高铁线路开通运营，包括但不限于杭深、连镇、贵广、南广、南昆、成贵、郑太、银西、石济、海南东环等线路。

至此，我国时速 160 公里至 350 公里复兴号系列动车组全部投用，标志着中国高铁技术持续领跑世界，复兴号高速列车也迈出了从追赶到领跑的关键一步。

IT之家此前报道，CR300BF 型复兴号将在国内首次上线。因该系列车身采用了 “海空蓝”色的涂装，该车型也被网友称为 “蓝暖男”。

中国铁道科学院首席研究员赵红卫表示，“复兴号”系列动车组速度等级包括时速 160 公里、250 公里和 350 公里；牵引动力包括动力集中式和动力分散式；编组包括 8 辆至 18 辆等多种编组形式，可适应零下 40 摄氏度高寒地区等各种运用环境。

此外，配套智能高铁建设，设计研制了京张、京雄智能型 “复兴号”动车组。

央视指出，“复兴号”系列动车组关键系统软件均为我国自主研发，在所使用的 254 项重要标准中，中国占据 84% 份额。其中动车组安全性、经济性、节能环保等性能均为世界一流品质。列车设计寿命提高到 30 年。全车部署了 2500 余个检测监测点。

此外，复兴号还拥有更大的容量，更宽的座位。此外，列车还配置了无线 WI-FI、轮椅存放区、婴儿护理桌、大件行李存放处等服务设施。

截至目前，我国全路共配属了 1036 组 “复兴号”动车组 ，累计运行 8.36 亿公里，预计明年复兴号将覆盖我国内地所有省份和自治区。