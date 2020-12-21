中国电信联通联手启动 5G SA 增补工程无线网主设备集采

来自中国电信和中国联通的官网消息显示，两家同步启动 5GSA 增补工程无线网主设备单一来源采购，华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、大唐移动通信设备有限公司为拟定单一来源采购供应商。

2020 年是中国 5G 大规模建设的第一年，也是 5G 规模商用的元年。中国电信和中国联通以共建共享的方式建设 5G 网络，既是今年建网的难点也是建网的亮点。

截至到 10 月底，中国联通和中国电信共建共享实施以来成绩斐然，已经共建 5G 基站规模达 38 万站，CAPEX 节省 40%、OPEX 年省 35%；共享率达到 95% 以上，实现全国所有地级以上城市覆盖。

同时，共建共享也带来了技术上的优势，比如在室外以 200MHz 带宽实现了 3.2Gbps 的峰值下行速率。此外，共建共享还大量节省了投资，初步统计可为两家节省建设投资超过 600 亿元，从真正意义上用最少的投资、在最短的时间，快速形成 5G 网络覆盖能力。

以中国电信为例，从 2019 年 10 月宣布深圳 SA 网络全球商用首发，到 2020 年 6 月牵头发布《5G SA 部署指南》，再到今年 11 月宣布建成全球最大 5G SA 共建共享网络。截至目前，中国电信 5G 基站已覆盖全国 300 多个城市，5G 用户超 7000 万。中国联通方面，则一直没有对外公布 5G 用户数据。

去年 9 月份，中国电信股份有限公司与中国联合网络通信有限公司签署了《5G 网络共建共享框架合作协议书》。根据合作协议，中国电信将与中国联通在全国范围内合作共建一张 5G 接入网络，共享 5G 频率资源，5G 核心网各自建设。

双方划定区域，分区建设，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。双方将在 15 个城市分区承建，以双方 4G 基站（含室分）总规模为主要参考，在北京、天津、郑州、青岛、石家庄 5 个城市，中国电信与中国联通的建设区域比例为 4:6 ；在上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都 10 个城市，中国电信与中国联通的建设区域比例为 6:4；除上述地区以外，中国电信独立承建广东省 10 个地市、浙江省 5 个地市及 17 个省份（安徽、福建、甘肃、广西、贵州、海南、湖北、湖南、江苏、江西、宁夏、青海、陕西、四川、西藏、新疆、云南），中国联通独立承建广东省 9 个地市、浙江省 5 个地市及 8 个省份。