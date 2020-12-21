《GTA5》回来啦，《赛博朋克 2077》Steam 五连冠，《死亡搁浅》重归前十

IT之家12月21日消息 据 Valve，截止到 2020 年 12 月 20 日的 Steam 商店一周销量排行榜现已正式公布，《赛博朋克 2077》成功卫冕榜首宝座，《死亡搁浅》回归排行榜，《GTA5》排名重回第十。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》在 Steam 商城目前已有超过 24.4 万份的评价，好评率为 78%。此外，CDPR 上周也更新了 1.05 版本，修复了大量 bug，例如锐龙处理器无法发挥多线程优势的问题并禁用 AVX 指令集。

《赛博朋克 2077》之后是 V 社的 Index VR 套件以及经久不息的《反恐精英 : 全球攻势》，《CS:GO》DLC《狂牙大行动》于 12 月 4 日正式上线，通行证售价为￥100 元，目前连续三周上榜。

之后依次是《恐鬼症》《死亡搁浅》《Among Us》《糖豆人：终极淘汰赛》《哈迪斯》以及《足球经理 2021》，除《死亡搁浅》外的几款游戏也已经在榜连续一段时间。

值得一提的是，可能是由于上周推出了 “佩里科岛抢劫任务”的原因，我们的老朋友《GTA5》重归前十，《GTA6》遥遥无期。“佩里科岛抢劫任务”（抢玩家）是 GTAOL 迄今为止最庞大、最激烈的冒险之旅，甚至已有大量玩家纷纷因此与《赛博朋克 2077》说再见。