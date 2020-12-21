张朝阳：搜狐今年盈利赚钱了，希望明年在算法分发，尤其社交分发方面有所爆发

12 月 21 日上午消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在 “搜狐 WORLD 大会”上接受媒体采访时，总结 2020 年搜狐表现。“第一，搜狐继续控制成本。第二，在渠道投入没有加大的情况下，通过产品的创新，保持用户群的稳定，以及通过活动即内容，创造性的直播技术使用，广告业务做到了稳定甚至是增长。第三，网络剧付费收入在增长。第四，网络游戏是惊喜。整个加起来，让搜狐 2020 年在宏观经济疲软的情况下，今年盈利了赚钱了。如果不算搜狗，整个搜狐的三个板块（媒体、视频、游戏）加起来是盈利的。”

张朝阳称，收入能够稳定且成长，和直播很有关系，并反映在报表里。“我们的直播是一种社交的直播，在关注流里面还有回放。同时，进一步的回放剪成很多片断，在网络上燃烧，形成更多的热度，甚至好多上了热搜榜。这种立体式的传播，让我们的合作伙伴还是很满意的，最后反映在报表里面还是不错的，广告收入守得住，而且有增长。”

张朝阳多次提到直播，他透露，2021 年将推出多档直播综艺。随着视频技术、直播技术的进展，搜狐视频作为直播中台要打通产品矩阵。“包括社交媒体的资源，使得搜狐视频的价值直播和搜狐视频的事件直播，不是像业界那样只是一个秀场模式和带货模式，而是进入大型头部事件。这是一个直播人气的数据，直播会放完被切成碎片，多次传播那就更多了。”