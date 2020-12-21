卢伟冰再度预热小米 11 系列：有信心和实力首发骁龙 888

据此前多方预测的消息，小米将于本月底推出全新的小米 11 系列旗舰，该机最大的亮点是将全球首发搭载高通新一代旗舰处理器骁龙 888。虽然目前官方还未正式开启预热，但截至目前关于该机的外观和部分配置细节都有了不少的爆料。尤其现在有最新消息，近日小米中国区总裁卢伟冰再次预热了首发搭载骁龙 888 的小米 11 系列手机。

卢伟冰在最新的微博中表示：“信心源于底气，首发来自实力”，同时放出的是大家已经非常熟悉的全球首发骁龙 888 的预热海报。虽然这张海报已出现太多次，但此时卢伟冰再度拿出，对于小米 11 系列这样年度代表性旗舰而言，“炒冷饭”的可能性是不大的，结合以往小米对新机的预热发布流程，我们应该可以推测，官方很可能在本周正式开启该机的预热，随后在一周后进行正式发布，这也正好符合此前多方爆料的发布时间。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列将提供小米 11 和小米 11 Pro 至少两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。此外，该机最大的看点就是将全球首发搭载全新的骁龙 888 处理器，值得注意的是目前骁龙 888 的跑分已经解禁，其工程机跑分为 735439，远高于骁龙 865，而且这仅是工程机的跑分，后续的量产机型必定还会有很大的提升。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰最快有望于本周开启官方预热，本月底正式与大家见面，并将于 1 月初上市发售，成为能够购买的的第一款骁龙 888 旗舰。更多详细信息，我们拭目以待。