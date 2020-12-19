苹果 iPhone 12 Pro A14 跑分对比骁龙 888 安卓手机：iPhone 11 Pro A13 还能再战

IT之家12月19日消息 外媒 MacRumors 报道，高通已经公布了即将用于 2021 年 Android 旗舰手机的骁龙 888 SoC 的基准测试跑分结果，但结果显示，它无法与 iPhone 12/Pro 机型中的 A14 芯片相提并论，甚至也无法与 iPhone 11/Pro 的 A13 相提并论。

外媒 AnandTech 将高通骁龙手机的基准与苹果 iOS 设备的基准进行了对比，iPhone 机型在 Geekbench 5 和 GFXBench 测试中胜出。

IT之家获悉，骁龙 888 芯片的单核成绩为 1135 分，多核成绩为 3794 分，而采用 A14 芯片的 iPhone 12 Pro 的单核成绩为 1603 分，多核成绩为 4187 分。

在衡量 GPU 性能的 GFXBench 测试中，三星获得了 86 分 (以每秒帧数计算)，而 iPhone 12 Pro 则为 102.24 分。持续的性能目前还不得而知，这将取决于芯片的功耗，但 AnandTech 认为，如果功耗方面具有竞争力，骁龙 888 机型最终可能会战胜 iPhone。

虽然骁龙 888 看起来并不能与苹果 iPhone 中使用的 A13 或 A14 SoC 的峰值性能成绩相提并论，但持续的性能将相当程度上取决于芯片的功耗。如果这个落点在 4W 到 4.5W 之间，那么 2021 年的大部分安卓旗舰手机很可能会维持该峰值性能数据，让高通从苹果手中重新夺回移动性能桂冠。但如果芯片大幅节流，那么骁龙 888 可能就会落空皇冠夺回。但即便如此，对于安卓用户来说，应该也不会太在意：相比 2020 年的手机，代差依然会是巨大的，这也是迄今为止高通能够实现的最大 GPU 性能飞跃之一。

骁龙 888 芯片的性能虽然不及 A13 和 A14，但比起目前安卓旗舰智能手机所使用的上一代骁龙 865，已经有了很大的提升。其中 CPU 性能提升 25%，GPU 性能提升 35%。

AnandTech 表示，由于这些基准是由高通提供的，而不是独立获得的，姑且相信高通的数据是准确的，我们也希望这些数据 “准确并将在商用设备中重现”。