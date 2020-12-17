从骁龙 888 开始，谷歌、高通将为 Android 手机提供 4 年系统更新支持

北京时间 12 月 17 日凌晨消息，谷歌和高通周三宣布，从配备骁龙 888 芯片的 Android 手机开始，这两家公司将为 Android 操作系统版本和安全更新提供为期 4 年的支持。

谷歌此前推出 Project Treble 项目，对 Android 系统的架构作出改变，旨在 “分离操作系统框架和特定设备的低层级软件”，目的是让芯片和手机厂商能够更容易地对手机进行更新，而从某种程度上来说，谷歌和高通周三宣布的举措是对这一措施的延伸。谷歌对 “片上系统和设备的无追溯力原则”进行了调整或扩展，这基本上意味着高通等公司将可更容易地继续为比较老的芯片提供支持，需要付出的工作量也会变得更少。

一言以蔽之，未来搭载骁龙 888 芯片的 Android 手机将可获得 4 年的软件更新。当然，这还需要三星、LG 或其他 Android 手机厂商也承诺会这么做。但无论如何，谷歌和高通公开承认每个手机厂商都该这么做，这在业界要算一件大事。

换句话说，以即将发布的 Galaxy S21 为例，这款配备骁龙 888 芯片的手机在上市时将搭载 Android 11 系统，然后用户可在未来将其系统升级至 Android 14 或 Android 15，还可以安装安全补丁。