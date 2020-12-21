中国电信联通 5G 消息平台（RCS）建设工程重新招标，采购规模下降

近日，中国电信、中国联通 2020 年 5G 消息平台（RCS）建设工程联合集采项目重新启动招标。

上个月，电信联通联合集采的 5G 消息平台（RCS）建设项目，因潜在申请人不足 3 个，不具备法定开标条件，因此决定终止本次集中资格预审。

据此第一次采购公告显示，此项目采用 NFV 方式集中建设 5G 消息系统，建设内容包括 5G 消息中心、DM、ENUM/DNS、互联网授权 DNS、虚拟化层软件等实现用户消息的处理。

项目拟采购，中国电信和中国联通 5G 消息系统短信模块处理能力共约 49.56 万条 / 秒，消息模块用户容量共约 6000 万户，虚拟化层软件 3000 CPU。

而本次 5G 消息平台（RCS）项目重新采购，较第一次采购的规模有所下降。本次，中国电信和中国联通拟采购 5G 消息系统短信模块处理能力共约 42.13 万条 / 秒，消息模块用户容量共约 5100 万户，虚拟化层软件 2550CPU。

有家园网友爆料，上次电联 5G 消息平台流标，主要原因为电联给出的投标限价过低（甚至低于成本价）致使参会投标的企业不足 3 家。此番降低采购规模，不知投标限价是否有所上涨。

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