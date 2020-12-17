中国电信刘桂清：业界首次实现 5G NSA 共享向 SA 共享的平滑演进

12 月 17 日，GSMA 董事、中国电信副总经理刘桂清在 2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会上表示，中国电信在共建共享上实现关键技术突破，采用终端自适应网络技术，业界首次实现 NSA 共享向 SA 共享的平滑演进。

据刘桂清介绍，采用终端自适应网络技术，解决了 “4 个脑袋，24 条腿”，即 4 个核心网管 1 个基站，基站间互操作关系多达 24 个的难题，进而在业界首次成功实现 NSA 共享向 SA 共享演进。

另外，中国电信还率先攻克 NSA 共建共享技术，创新基于精准用户的差异化控制调度和驻留技术，针对异厂家和不同场景，创新三类锚点技术方案。还解决了不同语音方案，实现 VoLTE 和 WCDMA 兼容。共建共享显著提升 5G 投资效益。5G 建设和运营成本大幅下降，降低全社会 5G 使用成本。显著加快 5G 建设速度，商用一年 5G 覆盖全部地市。

共享还创造了巨大的经济效益。在 5 年周期内，与各自建设相比较，每家可节省投资和运营成本约 2700 亿元，其中节省 CAPEX1655 亿元、OPEX855 亿元、融资成本 242 亿元，超过中国通信运营行业年利润总和。

通过电信与联通的共建共享，双方显著地降低了 5G 建设和运营成本。截止 2020 年 9 月，已累计建设开通 5G 共建共享基站超过 30 万站，节省投资 600 亿元；电费、塔租、运营维护年化成本节约超 60 亿元。