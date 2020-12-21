重磅，2021 年 1 月 20 日全国铁路调图

IT之家12月21日消息 据中国铁路发布，2021 年 1 月 20 日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车 325 列，主要货运通道增开货物列车 114 列。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到 10203 列、20513 列，铁路客货运输能力进一步提升。调图后的旅客列车车票将于 12 月 22 日陆续开始发售。

2020 年底和 2021 年初，多条铁路新线开通运营。此次调图中，铁路部门充分利用新线资源，安排开行高铁、普速和货物列车，提升区域运输能力。

已经开通的连云港至镇江高铁，调图后每日开行动车组列车最高达 124 列，实现了苏北、苏中地区与长三角中心城市的无缝对接，连云港至镇江最快 2 小时 9 分可达；

已经全线开通运营的郑州至太原高铁，调图后每日开行动车组列车最高达 74 列，晋东南等地与中东部地区的时空距离进一步缩短，郑州至太原最快旅行时间由原来绕行石家庄的 3 小时 38 分压缩至两地直通 2 小时 24 分；

已经全线开通运营的新疆北疆铁路环线、格库铁路，调图后每日开行旅客列车 6 列、货物列车 10 列，结束了南疆、北疆部分地区不通铁路的历史，进一步提高了新疆铁路运输能力。

将于调图前开通运营的银川至西安、合肥至安庆、盐城至南通、北京至沈阳高铁，北京至雄安新区城际铁路，福州至平潭、大理至临沧铁路，调图时按照日常线、周末线、高峰线开行列车，将有效提升陕甘宁、京津冀、长三角、海峡西岸、云南地区和进出关通道客运能力，释放相关线路货运能力。