重磅，2021 年 1 月 20 日全国铁路调图

IT之家12月21日消息 据中国铁路发布，2021 年 1 月 20 日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车 325 列，主要货运通道增开货物列车 114 列。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到 10203 列、20513 列，铁路客货运输能力进一步提升。调图后的旅客列车车票将于 12 月 22 日陆续开始发售。
2020 年底和 2021 年初，多条铁路新线开通运营。此次调图中，铁路部门充分利用新线资源，安排开行高铁、普速和货物列车，提升区域运输能力。
已经开通的连云港至镇江高铁，调图后每日开行动车组列车最高达 124 列，实现了苏北、苏中地区与长三角中心城市的无缝对接，连云港至镇江最快 2 小时 9 分可达；
已经全线开通运营的郑州至太原高铁，调图后每日开行动车组列车最高达 74 列，晋东南等地与中东部地区的时空距离进一步缩短，郑州至太原最快旅行时间由原来绕行石家庄的 3 小时 38 分压缩至两地直通 2 小时 24 分；
已经全线开通运营的新疆北疆铁路环线、格库铁路，调图后每日开行旅客列车 6 列、货物列车 10 列，结束了南疆、北疆部分地区不通铁路的历史，进一步提高了新疆铁路运输能力。
将于调图前开通运营的银川至西安、合肥至安庆、盐城至南通、北京至沈阳高铁，北京至雄安新区城际铁路，福州至平潭、大理至临沧铁路，调图时按照日常线、周末线、高峰线开行列车，将有效提升陕甘宁、京津冀、长三角、海峡西岸、云南地区和进出关通道客运能力，释放相关线路货运能力。
特别是银川至西安高铁的开通，让宁夏首次进入全国高铁网；盐城至南通高铁的开通，将形成山东、江苏东部沿海地区至苏沪杭的最快通道，青岛经连云港、盐城、南通，至上海最快 4 小时 54 分可达。
此次调图中，铁路部门根据客流变化，在既有高铁、普速线路精准制定客车开行方案，增开动车组列车日常线 88 列、周末线 2 列，变更运行区段 44 列，调整运行径路 29 列。
青岛至荣成城际铁路、南京至安庆高铁动车组按时速 250 公里达速运行，旅行时间最快分别压缩 12 分、13 分。
成渝高铁按时速 350 公里达速运行，使用复兴号开行动车组列车 50 列，成都至重庆最快 62 分钟可达，同城效应进一步显现。
优化部分普速旅客列车开行方案，佳木斯至北京的 K350 次旅行时间由 27 小时 32 分压缩至 23 小时 37 分，太原至上海的 K374/371 次、海口至哈尔滨西的 Z112/113 次列车旅行时间进一步压缩。
根据煤炭、粮食等重点物资运输需要，在京哈、津山、沈山、渝怀、焦柳、襄渝等主要货运通道增开货物列车 114 列。
围绕中欧班列、西部陆海新通道需求变化，优化货运班列开行方案，调图后中欧班列 73 列、中亚班列 30 列、陆海新通道班列 6 列、沿江班列 11 列，精准服务 “一带一路”建设和我国对外贸易发展。
全面贯彻中央秋冬季常态化疫情防控决策部署，在运输组织中统筹考虑疫情防控工作需要，严格控制列车超员率，加强进出站旅客体温检测，提醒旅客全程佩戴口罩，保持安全距离，特别是在春运期间，及时安排加开列车，提供充足运力，精心做好站车疫情防控，让广大旅客走得安全放心。
IT之家获悉，铁路部门提示，调图后的旅客列车车票，将于 12 月 22 日陆续开始发售，旅客朋友可通过铁路 12306 网站、客户端、微信等渠道查询，也可关注各地铁路部门发布的动态信息和各大火车站公告，以便合理安排行程。