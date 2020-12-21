华为鸿蒙 OS 已就位：不仅是手机，还有更多 “超级终端”

自华为鸿蒙 OS 问世以来，几乎聚焦了所有人的眼光，有期待也有质疑。

期待者，未来鸿蒙将与安卓、iOS 三分天下。

质疑者，鸿蒙 OS 只不过是是换了壳安卓。

此时的鸿蒙 OS，一如十年前的麒麟芯片，在期待中发展，质疑中生长。

正式发布一年之后，鸿蒙 OS 也不再只是雾里看花，场景服务日渐清晰，华为手机装上鸿蒙系统也指日可待。

12 月 16 日，华为发布了针对智能手机开发者的鸿蒙 OS 2.0 Beta 版本，这意味着鸿蒙这座 “高楼”将迎来开发者入住，成为鸿蒙 OS 生态发展的又一重要里程碑。

目前，开发者可访问华为开发者联盟官网，申请获取 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版升级。而华为面向手机开发者开放完整的 HarmonyOS 2.0 系统能力、丰富的 API（应用开发接口），以及强大的开发工具 DevEco Studio 等技术装备，帮助手机开发者更轻松、高效地开发新应用。

任何操作系统的流行，都离不开生态系统的建立，鸿蒙 OS 亦是如此。正如华为消费者业务软件部总裁王成录所说，“做一个操作系统，技术上不难，生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术。另外很重要的一点，做生态如果配合不上产业发展变现的机会，强做一个生态也非常难成功。”

鸿蒙 2.0 Beta 版可以说是鸿蒙开始走向成熟的第一步，当然，意在打造万物互联操作系统的鸿蒙，手机不在是鸿蒙争夺的唯一入口，万物互联的 IoT 才是鸿蒙的未来。

鸿蒙战略版图补齐手机重要一环

“超级终端”已见雏形

因为美国政府的制裁，华为手机无法使用谷歌服务，此时鸿蒙操作系统得以正式浮出水面。起初大家认为华为推出鸿蒙只是为了打破美国公司在手机操作系统的垄断，是一个代替安卓的方案。但随着鸿蒙发展，从手表、电视、再到手机的 Beta 版本，鸿蒙 OS 的触角正在迅速扩张，为华为 "1+8+N" 全场景战略打造操作系统的战略布局日渐清晰。

华为 “1+8+N”全场景战略被提出已经有 1 年多时间，其中每个数字符号所代表的含义也被外界广泛熟悉，即 1 台华为手机、8 种智能设备、N 个第三方合作商组成的超级终端池，它面向 5G 高品质全场景的智慧生活，通过连接让智慧终端在各领域体现出价值。

这其中，连接是难点，不仅是物理的连接，还有系统生态的连接。

“目前所有应用生态几乎全部基于智能手机平台。虽然智能手表、智能电视、车机，包括其他 IoT 设备已经出现好几年，但是生态发展非常缓慢。很多人家里面很可能都有几台音箱，但是这些音箱用了一周，最多两周可能就会被遗忘了。”在王成录看来，这背后的问题是应用太少，而问题出现最核心的因素是操作系统的高度碎片化，即使是同一个厂家生产的不同的 IoT 设备之间，连接、配网使用都非常困难。如果每个设备系统都不同，应用不同，那么围绕着消费者的设备变多，带来的不是便利而是麻烦。

为了解决目前 IoT 面临的最大的挑战和问题，HarmonyOS 在设计之初，就是面向未来万物互联时代的操作系统，“我们希望用一套操作系统解决所有 IoT 硬件设备搭载系统的问题，硬件生产厂家不需要在生产不同硬件的时候，裁减或者寻找一个新的系统安装。”王成录表示，更重要的是，HarmonyOS 给所有应用开发者提供分布式编程框架，让大家用自己熟悉的高级语言，只写一次的业务逻辑就能够运行在所有设备上，从而最大限度地实现生态在各个孤立设备上的共享。

在发布会上，分布式、跨终端、多场景成为鸿蒙展示的主要能力。其中的分布式技术，可将多个物理上相互分离的设备融合成一个 “超级终端”。按需调用、组合不同设备的软硬件能力，为用户带来最适合其所在场景的智慧体验。即使用户切换场景，智慧体验也能跨终端迁移，无缝流转。

在活动现场，华为联合多家应用厂商展示基于鸿蒙 OS 分布式技术开发的创新应用。例如与京东开发的鸿蒙版应用，可以实现手机和手机、手机和大屏等多终端间的进行网购分享和拼单。与滴滴开发的鸿蒙版应用，等待网约车时，用户不必频繁掏出手机查看车辆动态，车牌号、车辆位置等信息会在手表上实时同步。

随着鸿蒙 OS 手机版本的不断推进，已经有越来越多的应用厂商参与鸿蒙版的开发，目前，京东、银联、优酷、科大讯飞等 120 多家应用厂商已开始基于 HarmonyOS 进行开发创新，更多应用方的合作还在推进中。

开发者成系统生态建设关键力量

鸿蒙靠什么吸引开发者?

系统平台最重要的是搭建开发者生态，这已经成为行业共识。苹果的 iOS，谷歌的安卓系统，之所以能够确立领导地位，在于成功的搭建了开发者生态。

苹果的 iPhone 手机，开始搭建 AppStore 环境，让开发者可以通过 AppStore 销售开发的苹果手机软件，一下子丰富的在 iPhone 上运行软件功能，从而促进了智能手机的发展。谷歌安卓的发展亦是如此，大量的应用服务圈住了用户。

而早期的手机巨头 Nokia 的 Symbian 系统，曾经一度是智能手机的代名词，最终败给 iOS 和安卓，其中一个因素是缺乏简单依然的开发平台，落后的软件功能最终让诺基亚失去了整个手机市场。

对于广大开发者而言，鸿蒙开发平台是否能够实现高效率的应用开发是吸引他们加入的关键，而这恰恰成为鸿蒙的优势所在。据王成录介绍， 在开发手机应用时，开发者常常为了不同终端尺寸屏幕和交互方式不同的问题，花费大量的时间和精力，而鸿蒙将不同设备上的复杂操作进行了封装，开发者只需要调用接口即可。这意味着开发者无需关注 UI 设计，只需关注交互本身，具体的适配将由鸿蒙自动完成。

例如，将京东直播购物的能力迁移到大屏上，一个人只需要一天的时间。这是因为鸿蒙 OS 只需开发者写一次业务逻辑代码，就能跑在所有设备上。

另外，华为也向参与鸿蒙 OS 生态建设的开发者提供全方位支持，包括开发者支持团队、培训课程、开发文档、开发者社区等。在硬件合作方面，目前已有超过 10 万开发者和 20 多家硬件厂商加入鸿蒙 OS 生态建设，预计明年搭载鸿蒙 OS 的 IoT 设备数量将达到 1 亿。未来，鸿蒙 OS 将面向更多设备开源，华为也将在上海、广州等地继续举办开发者日活动。此外，鸿蒙 OS 开发者创新大赛也同日正式启动，华为将通过 150 万人民币奖金、20 位专业导师指导激发更多创新应用诞生。

虽然鸿蒙开辟出一条万物互联操作系统的新赛道，但这也并非华为独家，谷歌也于近日正式向公众开放 Fuchsia 源代码。Fuchsia OS 对硬件要求都大幅降低，除了应用于智能手机、计算机外，还可以在智能家居等物联网设备上运行，实现跨平台的运行和操作，借助原有生态其发展潜力不容小觑。那么，华为鸿蒙未来能否突破谷歌生态，打通自己的多终端生态，吸引更多优质厂商加入，还有待鸿蒙落地后来检验。