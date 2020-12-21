“摄像之王”，华为 Mate 40 Pro+ DXOMARK 相机总分 139 分排第一

IT之家12月21日消息 今天 DXOMARK 发布了华为 Mate 40 Pro + 摄像头评测，号称是 “摄像之王”。

华为 Mate 40 Pro+ 主要摄像头规格 :

主摄像头：5000 万像素 1/1.28 英寸传感器（1200 万像素输出），23 毫米等效焦距（一倍放大为 27 毫米）f/1.9 光圈镜头，全像素 Octa-PD，光学影像防抖（OIS）。

超广角： 2000 万像素 1/1.54 英寸传感器，14 毫米等效焦距，f/2.4 光圈镜头，相位检测自动对焦（PDAF）

远摄 1：1200 万像素，f/2.4 镜头，70 毫米等效焦距，光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

远摄 2：800 万像素，f/4.4 镜头，240 毫米等效焦距，光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

LED 闪光灯

4K 视频 , 2160p/60 fps (在 2160p/30 fps 下测试)

多光谱色温感应器

飞行时间 3D 传感器

华为 Mate 40 Pro + 的 DXOMARK Camera 得分高达 139 分，成为其智能手机摄像头排名的新冠军，在所有子分数项上都有出色的表现。它获得了 DXOMARK 迄今为止最高的照片得分（144 分），在变焦和视频子分数项上与其第一名差距不大。这也让它成为所有类型的移动成像应用的绝佳选择。

IT之家获悉，华为 Mate 40 Pro+ DXOMARK 照片得分 144 分，变焦 98 分，视频拍摄 115 分。

DXOMARK 表示，华为 Mate 40 Pro + 从各种角度来说都是一台高端设备，登上 DXOMARK Camera 的冠军宝座实至名归。该设备在很多方面都和 Mate 40 Pro 一样优异，但其远摄和超广角摄像头的大幅提升，会更加吸引那些喜欢极宽到极长不同焦距的摄影爱好者。主摄像头上增加了光学影像防抖，也有助于改善细节 / 噪点平衡，以及近距离的远景效果。设备视频质量也很好，如果预算足够的话，华为 Mate 40 Pro + 是很好的消费选择。