3299 元起，华为智慧屏 S 系列发布：鸿鹄 818 、 运行 HarmonyOS 2.0

IT之家 12 月 21 日消息 华为今日召开了今年最后一次华为全屋智能及智慧屏新品发布会,宣布华为在智能家居、全屋智能、智慧屏和车载领域再进一步。

在智慧屏 X 系列和 V 系列的基础上再次推出了全新的 S 系列产品,定位类似于华为手机中的 nova 系列,主打年轻潮流。包括 S (55"60Hz)\S (55")\S (75")\S Pro (65")\S Pro(75")四款型号,售价分别为 3299/3699元、4999 元、6999 元、5699 元、7999 元,开售时间见下表。

值得一提的是,华为智慧屏 S 多款型号并未详细介绍,已知公布参数不代表基础版的智慧屏 S 全部拥有,例如 120Hz 刷新率即为 4999 元档以上机型专享。

在发布会上,华为推出了华为 ALL IN ONE 解决方案,并推出了全屋智能主机,并联合 42 家以上企业联合定制 PLC-IOT 标准,将于明年三月正式商用。

此外,华为还宣布 HarmonyOS 全新升级,实现手机电视畅连无阻,大屏小屏协同合作。

华为智慧屏 S Pro 采用 75 英寸 4K 屏,达到了 92% 的 DCI-P3 广色域,支持 120Hz 刷新率,搭载华为鸿鹄 818 芯片,运行 HarmonyOS 2.0,支持 1080P 高清畅连通话、鸿蒙分布式游戏、一碰投屏、智慧 K 歌、德国莱茵护眼认证、智能家居控制、磁吸式 AI 摄像头,180 度旋转设计,更多视野,守护隐私等特性。

这款智慧屏通过鸿鹄画质引擎四大技术加持,华为智慧屏 S Pro 流畅无残影,画面细节清晰呈现。智能精准调色,帧帧细腻动人,更通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光和无频闪双重护眼认证。

华为智慧屏 S Pro 拥有 4*10W 大功率扬声器 ,1L 大音腔,高音通透细腻,中频温和饱满,低音浑厚澎湃,虚拟声场扩展,大幅提升观影沉浸感,还能与 HUAWEI Sound 智能音箱一起组建分布式音响,为用户带来 3D 影院般的震撼音效。

此外,华为智慧屏 S 系列还包括两款机型,尺寸分别为 55 英寸和 65 英寸版本,后续IT之家将带来更多内容。

内容方面,智慧屏 S 系列聚集了华为视频、酷喵、芒果 TV、极光 TV、PP 体育五大平台,支持 AiMax 影院、千万曲库等,支持分布式游戏、教育、看护、办公。在具体应用中,分布式教育可以实现大屏上课、小屏操控,服务流转功能可以实现手机和智慧屏之间的无缝衔接。