华为工作人员：鸿蒙 OS 正式版将采用全新 UI 界面

IT之家 12 月 20 日消息 12 月 16 日，华为如期上线了鸿蒙 OS 2.0 手机系统 Beta 版本，P40、Mate 30 系列均可申请参与测试，主要面向开发者。

在发布会现场，华为展出了为演示鸿蒙 OS 特性而已经升级鸿蒙 OS 的华为手机。从体验上来看，这款手机在操作习惯、界面设计等方面与目前华为基于安卓开发的 EMUI 区别不大。并且在内置的华为应用商店中，也可以自由下载和运行安卓 App。

据新浪科技报道，一位现场工作人员表示，演示机只是为了展示基于鸿蒙 OS 的分布式能力，未来正式版的鸿蒙 OS 在手机上肯定会有全新的界面设计。

不少参与 12 月 16 日 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动的开发者和媒体表示，从华为相关技术专家以及现场展示的功能上来看，鸿蒙 OS 与安卓系统确实有着诸多差异化。

按照华为消费者业务软件总裁王成录的说法，“过去 5 年多，华为软件团队一起，基本上把安卓系统最核心的部分，都已经换得差不多了…… 从底层的驱动到硬件的抽象层，到华为上面的编程框架等等。我们把能改的都改了”。

IT之家了解到，王成录多次对外强调，鸿蒙 OS 的诞生，不是为了替代安卓，而是超越安卓，打造万物互联时代的下一代操作系统。