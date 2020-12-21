国外运营商拒绝为小米 10T Pro 手机启用双卡：胶水 + 塑料片粗暴屏蔽

IT之家12月21日消息 外媒 XiaomiAdictos 报道，一家名为 Telcel 的墨西哥电信公司被指控在阻止小米 10T Pro（国行版为 Redmi K30S 至尊纪念版）的双 SIM 卡功能方面存在不道德的行为。有用户称，该供应商使用胶水和塑料片从物理上阻止了小米 10T Pro 的双 SIM 卡使用，并且也通过软件屏蔽了该功能。

一位名叫 Foxhoundelta 的小米 10T Pro 用户举报了墨西哥电信公司 Telcel 的一些涉嫌不道德的行为。该用户似乎想利用小米 10T Pro 的双 SIM 卡功能，却发现 SIM 卡托盘被一块塑料片和胶水堵住了。该用户还指责 Telcel 公司对外宣称小米 10T Pro 不具备双 SIM 卡功能，而且该功能也被通过软件屏蔽了。

墨西哥运营商 Telcel 隶属于拥有超过 2.8 亿无线用户的庞大 América Móvil 公司，经常被指责商业行为不规范，是消费者网站 Apestan.com 上被投诉最多的公司之一。Telcel 为小米 10T Pro 提供的产品页面也没有提到其双 SIM 卡的功能描述，IT之家获悉，不过小米公司指出，双 SIM 卡的支持可用性 “在不同市场之间可能会有差异”。

无论是否存在差异，电信供应商都不应该在最终用户不知情的情况下对智能手机设备进行物理篡改。外媒 XiaomiAdictos 已经就此联系墨西哥运营商 Telcel。