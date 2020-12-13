王腾： Redmi 手机暂时没有曲面屏

12 月 13 日消息，昨日晚间，小米公司 Redmi 产品总监王腾在微博评论区与网友互动时被问及 redmi 是否有曲面屏，对此，他回复称，“暂时没有”。

有网友紧追着问，“包括 K40 Pro 吗？”，王腾则没有再进行回应。

12 月初，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博上称，Redmi 将会首批搭载骁龙 888 旗舰处理器。按照 Redmi K 系列以往的命名规则，下一代旗舰应该会命名为 Redmi K40 Pro。

根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40 Pro 将采用的是 OLED 柔性挖孔直屏，刷新率为 120Hz，前置摄像头孔径在 3.7mm 左右，后置圆形四摄相机模组，不出意外的话将搭载 1 亿像素主摄。

据悉，全新的 Redmi K40 Pro 将坚持 Redmi 品牌极致性价比的定位，考虑到此前 Redmi K20 Pro 和 Redmi K30 Pro 都是当时价格最低顶级旗舰，因此 Redmi K40 Pro 很有可能会成为发布后当时价格最低的骁龙 888 旗舰手机。

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