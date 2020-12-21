年收入 1.93 亿元，9 岁男孩玩玩具蝉联最赚钱 YouTube 视频主播

IT之家 12 月 21 日消息 英国《卫报》近期发布了《9 岁的瑞安 · 卡吉赚了 2950 万美元，成为今年收入最高的 YouTube 主播》的报道，文章表示，一名 9 岁的男孩 Ryan Kaji 因在 YouTube 上 “拆箱”以及测评玩具和游戏一年赚了近 3000 万美元，连续三年成为 YouTube 收入最高的主播。

来自美国得克萨斯州的瑞安 · 卡吉从 YouTube“Ryan’s World”频道赚了 2950 万美元（约合人民币 1.93 亿元），另外还从 “Ryan’s World”品牌玩具和服装销售中赚了 2 亿美元，其中包括玛莎百货公司的睡衣。他还与美国尼克洛迪恩电视台签了一份薪酬可能为数百万美元的未公开剧集拍摄协议。

IT之家获悉，Youtube 网红收入榜计算的是网红通过广告、赞助内容、周边产品销售、旅行等渠道获得的税前收入。Ryan Kaji 的频道在 2015 年上线：在镜头前方打开礼物盒子，对每件礼物进行评价。

2018 年，Ryan Kaji 以 2200 万美元收入登上福布斯 YouTube 网红收入榜榜首。2019 年，Ryan Kaji 以 2600 万美元收入登上福布斯 YouTube 网红收入榜榜首。