华为 nova8 真机上手视频：绮境森林配色、麒麟 985 芯片

IT之家12月18日消息 数码博主 @科技 du 今日放出了一段线下店中华为 nova8 绮境森林配色版本的真机上手视频。从视频中来看，该机采用后置四摄设计，整体呈椭圆形，上方的第一颗镜头模块非常大，下方是三颗较小的镜头和一颗闪光灯，下方印有 NOVA 的标志和华为的 logo。

其他方面，下方依然是常规的扬声器、tpye-C接口和麦克风，上方是SIM卡槽、喇叭。该机采用 6.57 英寸 FHD+90Hz OLED 居中单孔曲面屏，前面板孔径大概 4mm 左右，分辨率为 2340×1080。

从介绍界面的参数来看，该机依然采用海思麒麟 985 芯片，后置四摄包括 6400万像素主摄（f/1.9）、80MP超广角（f/2.4）20MP景深镜头（f/2.4）以及200万像素微距摄像头（f/24光圆），前置3200万像素摄像头（f/2.0光圈），内置3800mAh电池，支持66W快充，

IT之家曾报道，华为 Nova8 系列有标准版和旗舰版两种，标准版采用 6.6 英寸左右 AMOLED 单孔柔性曲面屏，支持 90Hz 刷新率；华为 Nova8 Pro 使用类似华为 Mate40 Pro 的双孔超曲环幕屏，支持 120Hz 刷新率。此前有爆料称，nova8 将采用麒麟 985 芯片，与上一代 nova7 系列相同。