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一张图读懂华为智慧屏 S 系列产品：搭载新版鸿蒙 OS

2020/12/21 15:53:32 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 21 日消息 在今天下午的华为全屋智能及智慧屏新品发布会上，华为发布智慧屏 S 系列新品，包括 S (55"60Hz)\S (55")\S (75")\S Pro (65")\S Pro(75")四款型号，售价分别为 3299/3699 元、4999 元、6999 元、5699 元、7999 元，1 月 8 日正式发售。

余承东表示，华为智慧屏家族主要包括 X 系列、S 系列、V 系列，其中 S 系列就相当于华为手机中的 nova 系列，定位年轻潮流，价格中档、性价比高。

基于鸿鹄芯片能力，华为智慧屏最高搭载 120Hz 高刷 4K 屏幕，色彩方面搭载了 92% 的 DCI-P3 广色域，超分技术技术可以让画质更好。

基于鸿蒙 OS 的分布式能力，智慧屏 S 系列可以实现分布式游戏、教育、看护、办公。在具体应用中，分布式教育可以实现大屏上课、小屏操控，服务流转功能可以实现手机和智慧屏之间的无缝衔接。此外，华为智慧屏 S 系列还搭载了 1300 万像素 AI 慧眼，以及 Huawei Sound 智慧音箱，拥有 4*10W 大功率扬声器，1L 大音腔。

IT之家了解到，除了 S 系列，余承东透露，鸿蒙 OS 全新版本将在华为智慧屏全系列升级

下面是官方给出的一张图读懂智慧屏 S 系列新品：

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关键词：华为智慧屏

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