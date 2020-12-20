Firefox 火狐浏览器将默认支持 AVIF 图像格式，教你在 84.0 版本开启

IT之家12月20日消息 继谷歌 Chrome 浏览器之后，Firefox 火狐浏览器也将默认原生支持 AVIF 图像格式。外媒 phoronix 报道，开源浏览器火狐的开发页面上出现了一条新的更新，表示将为浏览器内核默认开启 AVIF 格式的支持。（此前为默认关闭）

这项更新由 Jon Bauman 提交，他在最新的评论中表示，这项功能依旧存在一些 Bug，他不希望在圣诞节期间继续工作。所以用户想要在最新的火狐浏览器中看到这项功能，预计要等到明年了。

IT之家了解到，AVIF 图像格式采用开源的 AV1 编码，扩展名为 *.avif。这种格式比目前流行的 jpeg 格式效率高出 50%，甚至比 webp 格式还要优秀。今年 8 月，谷歌 Chrome 85 版本浏览器已经添加了这种格式的支持。

点击下载 Netflix 提供的 AVIF 格式测试图片

此前有另一种高效的图片格式，名为 HEIF。尽管名称相似，但二者并不兼容，因为 HEIF 图片采用的编解码器是 “HEVC”，该编码器需要厂商或者用户付费授权才可以使用。

IT之家测试发现，Win10 系统在付费购买 “HEVC 视频扩展”、免费的 “HEIF 图像扩展”之后，能够打开 HEIF 格式图片，但依旧不可以打开 *.avif 格式的图片。

在 84.0 版本火狐浏览器开启 AVIF 图像支持

首先在浏览器地址栏输入about:config，然后在提示框中选择“接受风险并继续”

在顶部输入栏键入“image.avif.enabled”，或者直接键入“avif”搜索找到这一项。点击右侧切换按钮，使该功能显示为“true”。然后，关闭浏览器再次打开即可。

验证浏览器是否支持AVIF格式，请点击网页

▼ 如果图片显示如下图，则表示浏览器成功支持AVIF格式。

▼ 如果浏览器不支持此格式，则会显示为下图