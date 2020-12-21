小米 MIX Alpha 2 专利曝光：正反面全是屏，采用弹出式摄像头

IT之家 12 月 21 日消息 2019 年 9 月小米发布了 MIX Alpha 手机，这是一款特别有未来感的智能手机，其环绕式显示屏覆盖了整个设备的正面和背面，背面有三摄像头。虽然这款环绕式智能手机一直没有正式上市，但小米似乎确实在酝酿后续产品。

据 LetsgoDigital 报道，今年 6 月，小米在 WIPO（世界知识产权局）旗下的《海牙公报》申请了外观设计专利。该文档发布于 2020 年 12 月 18 日，并展示了一款完全由显示屏组成的高端小米智能手机。除了约 16 张专利草图外，文件还包括 4 张彩色渲染图。

这款获得专利的手机看起来和小米 MIX Alpha 很像，但这次整个背部也配备了显示面，不再有一个竖框。背面有一条垂直的缝隙，也就是屏幕的结合处。

这款小米手机采用了宽大的弹出式摄像头，有三颗摄像头和一个闪光灯。因为手机的正反面都有屏幕，所以这个弹出式摄像头可以用来进行常规的拍照和录像，也可以用来自拍。

在弹出式摄像头的旁边是一个开关按钮和一个麦克风。在底部有一个扬声器、一个麦克风、一个 USB-C 接口和一个 3.5mm 耳机接口。

IT之家了解到，今年 3 月曾有传言称，小米正在研发 Mix Alpha 的后续产品。这款设备的代号为 “Draco”，将搭载骁龙 865。

当然，作为一个专利，小米是否会推出真实产品还是未知数。